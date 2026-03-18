Iranul a lansat peste 60 de valuri de rachete și drone noaptea trecută pentru a răzbuna eliminarea liderului de facto al țării. Atacurile s-au soldat cu moartea a doi oameni în Israel, iar războiul a lăsat urme și în campusul Ambasadei americane din Irak. În replică, Beirutul și sudul Libanului au fost bombardate masiv de statul evreu. Organizația Mondială a Sănătății și Agenția Internațională pentru Energie Atomică au avertizat că regiunea riscă un incident nuclear, după ce un proiectil a lovit o centrală nucleară din Iran operată de personal rus.

Atacurile iraniene au adus încă o noapte de teroare în Israel. Val după val, rachete balistice încărcate cu muniție cu fragmentație au fost lansate spre Tel Aviv și Holon, iar impactul a fost devastator. Zeci de mașini și locuințe au fost incendiate, o gară a fost distrusă. Doi bătrâni care nu au reușit să ajungă la timp la subsol au pierit în apartamentul devastat de o explozie.

O dronă a reușit să treacă de apărarea antiaeriană și a explodat în complexul ambasadei americane din Bagdad.

În Emirate, ținta a fost o bază care găzduiește militari britanici, americani și australieni. Atacurile au loc cu sprijinul Rusiei, care furnizează imagini din satelit și tehnologie pentru drone, scrie Wall Street Journal.

Alte rachete au fost lansate spre Israel dinspre Liban. În replică, statul evreu a bombardat sudul țării vecine. În Beirut, un bloc de apartamente cu 12 etaje a fost făcut una cu pământul într-o clipită.

12 oameni au murit. Mulți alții au scăpat cu viață grație unor avertismente telefonice. În orașul Tyre, serviciile israeliene au folosit un soft care a făcut să pară că apelul de urgență venea de pe un număr din România.

Încă un lider al Teheranului, eliminat de Israel

Israelul a eliminat încă un lider al Teheranului, șeful serviciilor de informații a fost ucis într-un atac cu rachetă. Anunțul a fost făcut în timp ce mii de oameni participau la înmormântarea lui Ali Larijani, șeful Consiliului Suprem de Securitate Națională, lichidat ieri. Rusia și Turcia au criticat uciderea liderilor iranieni.

"Condamnăm cu fermitate acțiunile care vizează vătămarea corporală sau, mai mult, uciderea și eliminarea reprezentanților conducerii Iranului suveran", a spus purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin, Dmitri Peskov.

Un proiectil a lovit centrala nucleară Bushehr.

"De ani de zile, țările arabe din Golf au fost îngrijorate de această centrală nucleară. Au fost îngrijorate că un cutremur sau un război, precum cel pe care îl vedem acum, ar putea lovi instalația și ar putea să o deterioreze, iar acest lucru ar putea elibera materiale potențial periculoase în atmosferă sau în apa Golfului Persic", a relatat jurnalistul AP Jon Gambrell.

Trump critică din nou aliaţii din NATO

De la Washington, Donald Trump a criticat din nou aliații din NATO.

"Toți aliații NATO au fost în favoarea acțiunilor noastre. [...] Nimeni nu vrea ca Iranul să dețină arme nucleare pentru că oamenii ăștia sunt nebuni, absolut nebuni. Sunt oameni răi, nebuni. [...] Toți sunt de acord cu asta, dar nu vor să ajute!", a declarat președintele SUA, Donald Trump.

"Washingtonul nu ne-a consultat și a considerat sprijinul european inutil. […] Sfatul nostru ar fi fost să nu urmăm această cale așa cum este urmată în prezent", a spus cancelarul Germaniei, Friedrich Merz.

Preşedintele SUA, contrazis public de şeful serviciului de contraterorism

Președintele american a fost contrazis public și de șeful propriului său serviciu de contraterorism, Joe Kent, numit chiar de Donald Trump în funcție.

"Iranul nu reprezenta nicio amenințare iminentă pentru națiunea noastră, iar este clar că am început acest război din cauza presiunilor exercitate de Israel și de puternicul său lobby american", a scris fostul șef al Centrului Național de Combatere a Terorismului din Statele Unite după ce a demisionat din funcție.

"Părerea mea este că americanii au fost atrași în acest război de Israel. Mai precis, de Netanyahu în persoană. Cred că nici ei nu știu care este obiectivul lor final. În fiecare zi spun ceva diferit: schimbarea regimului, divizarea Iranului, prăbușirea guvernului sau capitularea necondiționată", a spus ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi.

În ultimele ore, Israelul a atacat cel mai mare zăcământ de gaze naturale din lume, pe care Iranul îl împarte cu Qatarul. În replică, Teheranul a avertizat că va lovi mai multe instalații energetice din Emirate, Arabia Saudită și Qatar. În plus, un suedez arestat în timpul protestelor de la începutul anului a fost executat sub acuzația că spiona pentru Israel.

