Donald Trump ameninţă cu tarife vamale ţările care îi refuză planul privind Groenlanda

Președintele american Donald Trump a amenințat cu impunerea de tarife vamale în cazul țărilor care nu sunt de acord cu planul său privind controlarea Groenlandei. Afirmația a fost făcută în timpul unei ședințe la Casa Albă.

Donald Trump a spus că ar putea impune tarife vamale țărilor care nu susțin planul său ca SUA să controleze Groenlanda, potrivit NBC News.

"Aș putea impune un tarif vamal țărilor dacă nu sunt de acord cu Groenlanda, pentru că avem nevoie de Groenlanda pentru securitatea națională", a spus Trump la o masă rotundă la Casa Albă.

Trump a spus în repetate rânduri că SUA sunt obligate să controleze Groenlanda. El a vorbit despre achiziționarea insulei, dar nu a exclus varianta militară. Declarațiile au sporit presiunea asupra localnicilor care refuză autoritatea americană și asupra Danemarcei, care controlează insula.

Ultimul comentariu a apărut la doar două zile după întâlnirea de la Washington între ministrul de externe al Danemarcei, Lars Lokke Rasmussen, ministrul de externe al Groenlandei, Vivian Motzfeldt, secretarul de stat american Marco Rubio și vicepreședintele SUA, JD Vance.

