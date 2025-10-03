Donald Trump: Dacă Hamas nu acceptă planul de pace până duminică, iadul se va dezlănţui asupra organizaţiei

Donald Trump a publicat pe Truth Social un mesaj dur, cerând Hamas să elibereze ostaticii și să accepte un acord de pace până duminică seară. Președintele american a avertizat că, în caz contrar, " tot iadul, cum nimeni nu a mai văzut vreodată ", se va dezlănțui asupra organizației.

Washington, D.C., Statele Unite, 16 septembrie 2025: Președintele Donald Trump s-a oprit să vorbească cu presa înainte de a urca la bordul Marine 1. - Shutterstock

Președintele american Donald J. Trump a publicat pe Truth Social un mesaj dur către Hamas și o ofertă de "ultimă șansă" care combină amenințări militare, apeluri la evacuare și promisiunea unui acord regional de pace susținut de state arabe și Statele Unite. Postarea a reaprins discuțiile despre realismul și riscurile unei inițiative prezentate, în paralel, ca un plan de pace în 20 de puncte.

În postarea sa, Trump cere evacuarea civililor și avertizează că gruparea ar urma să fie înfrântă militar dacă nu acceptă condițiile. Mesajul include afirmații categorice despre soarta luptătorilor Hamas și o dată-limită pentru un "acord final".

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Tonul belicos și presiunea diplomatică, între realitate și spectacol

Trump a promovat planul cu hiperbole tipice, descriindu-l ca unul dintre cele mai importante momente ale civilizației, dar că, în esență, acesta reprezintă o inițiativă mai substanțială decât antecedentele sale, conform unei analize CNN. Totuși, e de menţionat că istoria Orientului Mijlociu este plină de planuri ambițioase care nu au fost implementate din cauza complexității politice și emoționale a regiunii.

Pe de o parte, planul promite, teoretic, un viitor pentru palestinienii din Fâșia Gaza și un mecanism de tranziție, inclusiv un așa-numit "Consiliu al Păcii" cu tehnocrați și, eventual, figura lui Tony Blair. Pe de altă parte, rămân semne de întrebare esențiale: cum ar putea fi eliberarea ostaticilor în 72 de ore, cum se va garanta că Israelul nu reia ostilitățile după recuperarea ostaticilor și cât de pregătită e partea palestiniană să accepte o administrație internațională temporară?

Ce riscuri ridică abordarea lui Trump

Analiștii remarcă două capcane principale. Prima: presiunea publică și termenele-limită pot forța reacții sau escaladări pe teren, iar confruntările armate pot submina însăși posibilitatea acordului. A doua: planul pare orientat în mare măsură în jurul susținerii american-arabă și a unei concesii din partea Hamas, fără a integra suficient vocea palestiniană, o rețetă ce a condamnat multe încercări anterioare la eșec.

Mai mult, conferința comună Trump-Netanyahu a fost percepută de unii drept un ultimatum, mai degrabă decât o ofertă de mediere, iar analiștii notează că Netanyahu poate avea motivații politice interne pentru a menține presiunea militară. Lideri ai Hamas au declarat, conform relatărilor, că nu au încredere în Trump și că nu sunt indicații clare că vor elibera ostaticii rămași.

Chiar dacă planul lui Trump pare, pe hârtie, mai elaborat decât precedentele propuneri grandioase, succesul său depinde de angajamente diplomatice reale, de presiune consecventă asupra actorilor relevanți (inclusiv a celor din coalițiile interne ale Israelului) și de capacitatea de a crea încredere prin pași concreți și verificabili. Fără acestea, chiar și "una dintre cele mai mari zile din istoria civilizației" riscă să rămână o fotografie memorabilă, dar efemeră.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ați suferit avarii la locuință sau maşină din cauza vremii? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰