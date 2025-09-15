Donald Trump îl numește în sfârșit pe Putin "agresor" în războiul din Ucraina

Președintele american Donald Trump a recunoscut pentru prima dată că Rusia este "agresorul" în războiul din Ucraina. Declarația marchează o schimbare de ton față de începutul mandatului, când administrația sa respingea rezoluții ONU și poziții G7 care condamnau Moscova, relatează POLITICO.

Declarația, făcută duminică la Washington, marchează o schimbare importantă de ton a Casei Albe față de începutul mandatului. Până acum, administrația Trump respinsese rezoluții ONU și comunicate G7 care condamnau Moscova, iar președintele american chiar dădea vina pe Ucraina pentru izbucnirea conflictului, relatează POLITICO.

Schimbare de ton la Casa Albă?

"8.000 de soldați au murit săptămâna aceasta, din ambele țări. Unii mai mulți din Rusia, dar când ești agresorul, pierzi mai mult", a declarat Trump. Totuşi, până recent, liderul de la Casa Albă refuza să condamne Rusia și chiar a dat vina pe Kiev pentru declanșarea războiului. "Nu începi un război cu cineva de 20 de ori mai mare decât tine și apoi speri ca oamenii să îți dea rachete", declara preşedintele în aprilie.

În ultimele luni, Washingtonul a crescut presiunea asupra Moscovei, pe fondul refuzului lui Vladimir Putin de a participa la negocieri directe cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. "Am oprit șapte războaie și am crezut că și acesta va fi ușor pentru mine, dar s-a dovedit dificil. Ei se urăsc atât de mult încât nu pot respira", a spus Trump.

Administrația Trump ia în calcul sancțiuni economice mai dure împotriva Rusiei, dar președintele a precizat că acestea vor fi aplicate doar după ce Europa încetează să cumpere petrol rusesc și își întărește propriul regim de sancțiuni. "Prietenii mei europeni încă cumpără petrol din Rusia. Nu vreau să mai cumpere petrol, iar sancțiunile lor nu sunt suficient de dure", a declarat liderul american.

Ungaria și Slovacia rămân principalii importatori de energie rusească din Uniunea Europeană și s-au opus planurilor Comisiei Europene de a renunța treptat la gazul și petrolul rusesc. În acest context, secretarul american al Energiei, Chris Wright, a declarat pentru Politico: "Cu cât putem strangula mai mult capacitatea Rusiei de a finanța acest război criminal, cu atât mai bine pentru toți".

De ce este important termenul "agresor"?

Valența juridică a termenului "agresor" nu este stabilită de politicieni sau de opinia publică, ci exclusiv de Consiliul de Securitate al ONU. Deși există numeroase definiții și interpretări oferite de diverse instituții, doar Consiliul de Securitate are autoritatea, prin Carta ONU, să constate oficial existența unui act de agresiune și să desemneze un agresor.

Donald Trump a evitat în mod deliberat să folosească termenii "agresiune" și "agresor" atunci când vorbea despre războiul din Ucraina. Din perspectiva dreptului internațional, dacă nu există o rezoluție a Consiliului de Securitate emisă sub Capitolul VII al Cartei ONU, nu există nici o constatare oficială a agresiunii, și, implicit, nici un agresor recunoscut.

Motivul ține de structura Consiliului de Securitate. Organismul are 15 membri, dintre care cinci permanenți, SUA, China, Franța, Regatul Unit și Rusia, care dețin drept de veto. Orice rezoluție privind desemnarea unui agresor poate fi blocată de unul dintre acești membri permanenți. În cazul de față, Rusia, fiind parte implicată în conflict, a folosit sau ar folosi veto-ul pentru a bloca orice rezoluție care ar califica acțiunile sale drept "agresiune".

Chiar dacă majoritatea statelor membre ONU consideră că are loc o agresiune, în lipsa unei decizii adoptate de Consiliul de Securitate în temeiul Capitolului VII, nu există o constatare oficială cu valoare juridică. Capitolul VII este cel care reglementează răspunsul internațional la amenințări la adresa păcii, încălcări ale păcii și acte de agresiune, iar rezoluțiile adoptate în baza lui au caracter obligatoriu pentru toate statele membre.

