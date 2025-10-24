Preşedintele american Donald Trump a răspuns întrebărilor jurnaliştilor, vineri, dar a avut o reală problemă de comunicare cu o reporteră franceză.

Donald Trump, în dialog cu o reporteră: "Nu înţeleg niciun cuvânt din ce zici. De unde eşti?" - Profimedia

Reportera a formulat o întrebare referitoare la un vot din Knesset pentru anexarea Cisiordaniei şi dacă preşedintele american consideră că acest vor ar putea să creeze probleme în eforturile sale de a aduce pace în regiune, dar preşedintele american i-a cerut acesteia să repete întrebarea.

Reportera a repetat întrebarea, dar nici de această dată comunicarea nu a fost bună, iar preşedintele Donald Trump s-a întors către Pam Bondi (ministru al Justiţiei, n.r.) şi i-a cerut acesteia să răspundă, pentru că nu "înţelege niciun cuvânt din întrebare".

