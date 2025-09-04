Trump a dat asigurări că militarii americani vor rămâne în Polonia, ba chiar că va suplimenta numărul

Noul președinte al Poloniei a primit exact ceea ce a cerut la Washington, un angajament din partea lui Donald Trump că SUA nu își va retrage trupele din țara sa și că ar putea chiar să le sporească prezența, fără a oferi însă detalii.

În prima sa călătorie în străinătate de la preluarea mandatului luna trecută, Karol Nawrocki a avut parte de un survol militar și a fost asigurat de președintele SUA că cele două țări se bucură de o relație "foarte specială". Președintele polonez a declarat după întâlnire că cei doi lideri au discutat despre creșterea actualului contingent militar american și că a fost invitat de Trump să participe la reuniunea G20 de anul viitor, conform Bloomberg.

Rezultatul marchează o victorie diplomatică pentru Nawrocki, pe care Trump l-a susținut în campania electorală. Nawrocki, fost boxer, este un critic ferm al Uniunii Europene și consideră că securitatea și viitorul Poloniei se bazează exclusiv pe legături mai puternice cu America lui Trump, spre deosebire de poziția pro-europeană a prim-ministrului Donald Tusk.

"Nici măcar nu ne-am gândit la retragerea soldaților din Polonia", a declarat Trump miercuri, alături de Nawrocki în Biroul Oval. "Ne gândim la asta în raport cu alte țări, dar nu am ști niciodată unde. Suntem alături de Polonia până la capăt și vom ajuta Polonia să se protejeze."

Aflată pe flancurile estice ale NATO, Polonia găzduiește în prezent aproximativ 10.000 de soldați americani. Administrația anterioară a președintelui Joe Biden a desfășurat soldați în urma invadării la scară largă a Ucrainei de către Moscova, care a transformat Polonia într-un centru pentru ajutorul occidental.

Nawrocki i-a spus președintelui SUA că Polonia nu a fost un "free rider" în apărare, subliniind faptul că țara cheltuiește aproape 5% din PIB pentru apărare, cea mai mare pondere dintre membrii NATO.

"Cred că avem relații atât de puternice cum nu am avut niciodată", a spus el. "Cu soldați americani pe pământ polonez, ne consolidăm și suntem în siguranță."

Lupte intense între premier şi preşedinte în Polonia

Tusk a profitat de comentariile lui Trump pentru a scrie pe X că "acestea confirmă natura atemporală a alianței noastre". Însă succesul președintelui este probabil să intensifice lupta de la Varșovia dintre el și prim-ministru. Nawrocki este susținut de opoziția naționalistă poloneză și și-a folosit puterea de veto pentru a bloca legile guvernului condus de Tusk, de la preluarea mandatului la începutul lunii august.

Trump a contribuit la amplificarea tensiunilor. Administrația americană i-a cerut în mod specific lui Nawrocki să reprezinte Polonia, în locul lui Tusk, în timpul unei convorbiri telefonice pe care președintele american a avut-o cu un grup de lideri europeni înainte de summitul său cu Vladimir Putin din Alaska.

Tensiunile nu s-au limitat doar la discuțiile politice, ci s-au extins și asupra modului în care a fost organizată întâlnirea. Într-o notă care a fost divulgată săptămâna trecută, Ministerul polonez de Externe l-a îndemnat pe Nawrocki să fie precaut atunci când discută despre achizițiile de arme, o taxă pentru serviciile digitale și cooperarea în domeniul energiei nucleare cu Trump.

În loc să i se alăture lui Nawrocki la întâlnirea cu Trump, ministrul de Externe Radoslaw Sikorski a purtat marți discuții paralele cu secretarul de stat american Marco Rubio la Miami. Varșovia și Washingtonul au fost aliați puternici în ultimul deceniu, Trump vizitând Polonia la începutul primului său mandat și cultivând inițial relații apropiate cu predecesorul lui Nawrocki, Andrzej Duda.

Președintele s-a grăbit să-și asume meritul pentru rezultatul întâlnirii. "De asemenea, am îndeplinit o sarcină pe care guvernul polonez - știm asta - nu a putut să o îndeplinească, cu care se luptă de doi ani în relațiile polono-americane", a declarat el reporterilor polonezi la Washington. "Mă bucur că președintele Poloniei poate gestiona acest lucru."

