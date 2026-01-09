Statele Unite vor să cumpere Groenlanda cu orice preţ. Potrivit celor mai recente informaţii apărute în presa internaţională, administraţia Trump ar putea să le ofere locuitorilor de pe insulă sume enorme pentru a-i convinge să se separe de Danemarca.

Chiar şi 100.000 de dolari de persoană. Posibila anexare riscă să provoace un conflict militar între Danemarca şi Statele Unite. Soldaţii danezi de pe insulă au ordin să deschidă focul în cazul unei invazii, pe care Washingtonul nu o exclude.

Vicepreşedintele american i-a avertizat pe liderii europeni să îl ia în serios pe Donald Trump.

"Sfatul meu pentru liderii europeni şi pentru oricine altcineva ar fi să îl ia în serios pe preşedintele Statelor Unite. Ceea ce le cerem noi prietenilor noştri europeni este să ia în serios securitatea acestui teritoriu, întrucât acum ei nu fac asta. Statele Unite vor trebui să facă ceva", a declarat JD Vance.

Ca să-i convingă pe locuitorii Groenlandei să se separe de Danemarca, administraţia Trump ia în calcul să ofere inclusiv sume frumoase de bani: între 10.000 şi 100.000 de dolari de persoană.

Informaţia a fost dezvăluită de jurnaliştii de la Reuters care au citat patru persoane implicate în discuţii. Dacă se adevereşte, atunci americanii ar fi dispuşi să plătească 6 miliarde de dolari pentru a obţine controlul asupra insulei cu 57.000 de locuitori.

"Statele Unite sunt o putere consacrată, dar una care se îndepărtează treptat de unii dintre aliații săi și se distanţează de regulile internaționale pe care le promovau până de curând", a declarat preşedintele Franţei, Emmanuel Macron.

Oficialii de la Copenhaga au avertizat deja că soldaţii danezi de pe insulă respectă o regulă de pe vremea Războiului Rece - au ordin să deschidă focul imediat în caz de atac.

Groenlanda este apărată de patru nave maritime, patru elicoptere, un avion de patrulare maritimă și șase echipaje cu sănii trase de câini.

Pe insulă este şi o bază americană, iar Statele Unite au dreptul să înfiinţeze câte garnizoane vor, potrivit unui tratat din 1951. Washingtonul speră să rezolve totul pe cale diplomatică.

În 1964, americanii au făcut prima ofertă de a cumpăra insula - au oferit lingouri de aur în valoare de 100 de milioane de dolari, dar au fost refuzaţi. Tactica a funcţionat în alte cazuri, de-a lungul timpului. În secolul XIX, Spania a vândut Florida cu 5 milioane de dolari, iar Rusia a cedat Alaska pentru 7,2 milioane.

Pe lângă poziţia strategică în zona Arctică, Groenlanda are şi alte lucruri dorite de Donald Trump.

25 dintre cele 34 de minerale considerate materii prime critice au fost găsite în subsolul insulei. În jurul fiordului Sermiligaarsuk sunt rezerve mari de aur, iar în vest sunt diamante.

În total, Groenlanda deține rezerve de peste 1,5 milioane de tone de metale din pământuri rare, folosite pentru maşinile electrice, turbine eoliene şi telefoane mobile. În plus, în jurul insulei sunt şi zăcăminte imense de petrol şi gaze, încă neexploatate.

