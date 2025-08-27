Drama Nataliei: A murit singură pe munte, după 14 zile cu un picior rupt. Soțul ei a murit tot pe munte
Alpinista rusă, blocată de două săptămâni cu un picior rupt la 7000 m altitudine pe cel mai înalt munte din Kârgâzstan, pare să fi murit, relatează presa rusă. Imaginile surprinse de drone trimise în zonă nu mai arată semne de viață, transmis autorităţile locale. Operațiunile de salvare au fost suspendate sâmbătă din cauza vremii extreme, după mai multe tentative eşuate. Un alt alpinist a murit încercând să o salveze. Potrivit experţilor, femeia nu putea fi coborâtă de acolo decât cu elicopterul.
Autoritățile din Kârgâzstan au anunțat miercuri că alpinista rusă Natalia Nagovițîna, blocată pe Vârful Victoriei din 12 august la altitudinea de circa 7000 m, cu un picior fracturat, nu mai prezintă semne de viață, potrivit imaginilor filmate de drone. Nagovițîna a împlinit 48 de ani pe 20 august. Pe munte temperaturile coboară în prezent până la -30°C în timpul nopții şi sunt însoțite de rafale de vânt și viscol.
"Pe 27 august a fost desfășurată o nouă operațiune complexă de căutare și salvare, cu utilizarea tehnologiilor moderne. În cadrul operațiunii s-au efectuat filmări aeriene ale zonei unde se afla alpinista, cu ajutorul dronelor echipate cu aparatură de înaltă precizie. În pofida condițiilor meteorologice extreme, inclusiv rafale puternice de vânt, s-au reușit înregistrări cu ajutorul camerelor cu termoviziune. Analiza datelor obținute, coroborată cu factorii extremi ai vremii și particularitățile terenului, nu a indicat semne de viață în locul unde se afla Natalia Nagovițîna", au transmis autoritățile locale într-un comunicat.
Salvatorii din Kârgâzstan au oprit luni căutările Nataliei. Potrivit alpinistului Dmitri Grekov, șansele de supraviețuire ale rusoaicei în condițiile de mare altitudine erau practic inexistente, dar ea nu putea fi declarată decedată. Fiul ei insista pe 26 august că mama sa este încă în viață și a făcut apel la autoritățile ruse să încerce să o salveze.
Nagovițîna, al cărei soț a murit pe un alt munte în urmă cu patru ani, și-a fracturat piciorul pe 12 august în timp ce escalada Vârful Victoriei (înalt de 7.439 m), și a rămas blocată timp de aproape două săptămâni. Prin comparație, Everest, cel mai înalt vârf din lume, are 8.848 de metri.
A urmat apoi o tentativă de salvare dezastruoasă, în care un alt alpinist a murit din cauza degerăturilor, iar un elicopter militar s-a prăbușit pe versantul muntelui, forțând o echipă de salvatori să se întoarcă.
Alpinistul italian, Luca Sinigaglia, a murit pe 15 august încercând să o salveze. Un grup de alpiniști a reușit să ajungă la ea și să-i ofere unele provizii, dar nu au putut să o evacueze din cauza condițiilor extreme de pe munte. Pentru monitorizarea stării alpinistei ruse au fost folosite drone militare. O dronă care a survolat zona a confirmat că aceasta era în viață pe 19 august, însă două zile mai târziu, când drona a survolat din nou, nu mai erau semne de viață.
Vârful Victoriei, numit și Jengish Chokusu, este cel mai înalt munte din lanțul Tian Shan și se află la granița dintre China și Kârgâzstan. Este considerat unul dintre cele mai dificile vârfuri de escaladat din lume. În total, peste 80 de alpiniști și-au pierdut viața aici. Potrivit experților, de pe acest munte nu a fost coborât niciodată trupul unui alpinist decedat.
"Știm unde se află. Dar este imposibil să ajungem acolo. Nimeni nu a fost evacuat vreodată de la o asemenea altitudine pe acest munte. Este imposibil manual, doar cu elicopterul, iar în Kârgâzstan nu avem astfel de elicoptere", a declarant pentru TASS, Dmitri Grekov, șeful taberei de bază.
Natalia Nagovițîna și-a pierdut soțul, Serghei, în 2021, când acesta a suferit un atac cerebral pe vârful Khan Tengri (7.010 m), cel mai înalt vârf din Kazahstan, tot în Asia Centrală. Atunci, alpinista a refuzat să-și părăsească soțul pe munte după atacul cerebral.
La începutul acestei luni, o alpinistă chineză a murit după ce a fost lovită de o alunecare de pietre pe K2, al doilea cel mai înalt munte din lume. În iulie, a murit şi Laura Dahlmeier, alpinistă germană și campioană olimpică, în timp ce încerca să escaladeze un alt vârf din regiune.
