Drama Nataliei: A murit singură pe munte, după 14 zile cu un picior rupt. Soțul ei a murit tot pe munte

Alpinista rusă Natalia Nagovițina, 47 de ani, a rămas blocată pe Vârful Victoriei din Kârgâzstan

Salvatorii din Kârgâzstan au oprit luni căutările Nataliei. Potrivit alpinistului Dmitri Grekov, șansele de supraviețuire ale rusoaicei în condițiile de mare altitudine erau practic inexistente, dar ea nu putea fi declarată decedată. Fiul ei insista pe 26 august că mama sa este încă în viață și a făcut apel la autoritățile ruse să încerce să o salveze.

Nagovițîna, al cărei soț a murit pe un alt munte în urmă cu patru ani, și-a fracturat piciorul pe 12 august în timp ce escalada Vârful Victoriei (înalt de 7.439 m), și a rămas blocată timp de aproape două săptămâni. Prin comparație, Everest, cel mai înalt vârf din lume, are 8.848 de metri.

A urmat apoi o tentativă de salvare dezastruoasă, în care un alt alpinist a murit din cauza degerăturilor, iar un elicopter militar s-a prăbușit pe versantul muntelui, forțând o echipă de salvatori să se întoarcă.

Alpinistul italian, Luca Sinigaglia, a murit pe 15 august încercând să o salveze. Un grup de alpiniști a reușit să ajungă la ea și să-i ofere unele provizii, dar nu au putut să o evacueze din cauza condițiilor extreme de pe munte. Pentru monitorizarea stării alpinistei ruse au fost folosite drone militare. O dronă care a survolat zona a confirmat că aceasta era în viață pe 19 august, însă două zile mai târziu, când drona a survolat din nou, nu mai erau semne de viață.