Elveţia îi promite lui Putin "imunitate" în faţa mandatului emis de CPI, dacă vine la o Conferinţă de Pace

Elveţia este dispusă să-i ofere imunitate preşedintelui rus Vladimir Putin, vizat de un mandat de arestare emis de Curtea Penală Internaţională, cu o singură condiţie: să participe la o Conferinţă de Pace. Anunţul a fost făcut marţi de ministrul elveţian de Externe, Ignazio Cassis, potrivit AFP, citat de News.ro.

la 19.08.2025 , 14:48
Guvernul federal elvețian a stabilit anul trecut regulile privind acordarea imunității unei persoane pe numele căreia există un mandat internațional de arestare, a declarat Ignazio Cassis, într-o conferință de presă comună susținută la Berna, alături de omologul său italian, Antonio Tajani.

El precizează că Guvernul a stabilit să acorde o imunitate ”dacă această persoană vine la o Conferinţă de Pace, nu dacă vine din motive private”, precizează şeful diplomaţiei elveţiene.

