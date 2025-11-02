Atac şocant în Marea Britanie. Zece oameni au fost înjunghiaţi într-un tren care se îndrepta spre Londra. Doi bărbaţi au fost arestaţi. La anchetă participă şi agenţiile antiteroriste.

Atacul a avut loc la 8 seara, într-un tren care se îndrepta spre Londra din Doncaster. Un martor povesteşte momentele de groază prin care a trecut

"Veneau mulţi oameni pe culoar şi am auzit una dintre persoane că spune: "Are un cuţit, am fost înjunghiat". Era plin de sânge. Acea persoană zăcea pe podea, atunci când trenul a tras în gară", a povestit un martor.

Pasagerii s-au refugiat în ultimul vagon şi au încercat să blocheze accesul cu bagaje. Alţii s-au ascuns în toalete. Alertat de călători, mecanicul de locomotivă a luat decizia să devieze de la traseu şi a oprit în oraşul Huntingdon. În câteva minute, peronul s-a umplut cu poliţişti.

Suspectul, prins în timp ce încerca să fugă din gară

"Am fost scoşi din gară, de pe peron. Erau mai multe persoane care fuseseră înjunghiate care coborau din tren, dar suspectul coborâse şi el. Deci, în timp ce nouă ni se spunea să ieşim din gară, suspectul fugea şi el", a continuat martorul.

Doi indivizi au fost prinşi la doar 8 minute de la primul apel de urgenţă.

"Polițişti înarmaţi au intervenit la locul incidentului și au reușit să neutralizeze amenințarea. Rapiditatea intervenţiei şi numărul mare al ofițerilor de poliție care se aflau la fața locului când am ajuns sunt pur și simplu uluitoare", a declarat Ben Obese-Jecty, parlamentar britanic.

Intervenție fulger a poliției

"Primul bărbat are 32 de ani, este un britanic de culoare. Celălalt are 35 de ani, este britanic de origine caraibiană. Amândoi au fost arestaţi pentru tentativă de omor", a transmis John Loveless, comisar-şef.

Autorităţile spun că intervenţia a fost atât de rapidă pentru că forţele de ordine s-au antrenat special pentru acest scenariu săptămâna trecută. Zece persoane au fost transportate la spital, patru sunt în stare critică.

De la Londra, premierul Keir Starmer a catalogat atacul drept un incident îngrijorător. Încă nu se ştiu motivele acestui atac, dar autorităţile spun că nu au indicii că a fost un atentat terorist.

