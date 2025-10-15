Europa trebuie să fie pregătită pentru un atac rusesc "în profunzime", avertizează Polonia

Europa trebuie să fie pregătită pentru un atac rusesc în profunzime în regiune, a avertizat ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski. Oficialul de la Varşovia a calificat drept "iresponsabilă" neglijarea construirii unor sisteme de apărare, cum ar fi un zid anti-drone pe flancul său estic.

Aflat la Londra pentru a prezenta o dronă iraniană Shahed-136 doborâtă în Ucraina, Sikorski a îndemnat ţările europene să rămână pe poziţii în ceea ce priveşte sprijinul pentru Ucraina, spunând că speră ca preşedintele american Donald Trump să pună la dispoziţia ţării rachete Tomahawk cu rază lungă de acţiune pentru a-i întări atacurile împotriva infrastructurii ruseşti.

El a afirmat că este necesar să se furnizeze Ucrainei mai multe muniţii, cum ar fi echipamente antiaeriene şi arme cu rază scurtă şi medie de acţiune, pentru a ajuta la protejarea Europei, făcând referire la incursiunile dronelor în Polonia şi ale avioanelor de vânătoare în Estonia. El a declarat că nu se ştie încă dacă dronele depistate deasupra Copenhagăi erau ruseşti.

"Ucrainenii planifică acest război pe trei ani"

Întrebat despre posibilitatea extinderii unei iniţiative pentru un "zid anti-drone" pentru a contracara incursiunile viitoare, Sikorski a declarat pentru Reuters că Rusia ar putea "lovi, din păcate, adânc în Europa".

"Ar trebui să fim pregătiţi să contracarăm acest lucru, aşa că eu cred că ar fi iresponsabil să nu construim în aceste zile capacităţi anti-drone şi drone", a spus el, stând lângă drona iraniană expusă într-o sală din Camera Comunelor.

Președintele Vladimir Putin a descris drept "o absurditate" ideea că Rusia ar putea viza un stat membru NATO, scrie Reuters. Sikorski, un critic vechi și vehement al lui Putin, a îndemnat Europa să se pregătească, de asemenea, să sprijine Ucraina pentru încă trei ani o perioadă de timp pentru care, a spus el, se pregătește și Kievul. "Ucrainenii planifică acest război pe trei ani, ceea ce este prudent. Și trebuie să-l convingem pe Putin că suntem pregătiți să rezistăm cel puțin acești trei ani".

