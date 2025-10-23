Antena Meniu Search
Explozie la o fabrică de muniţii din Rusia. Sunt cel puţin 10 morţi şi 18 răniţi

Cel puţin 10 persoane au murit, iar alte 18 au fost rănite în urma unei explozii la o fabrică de muniţii din oraşul Kopeisk de la est de Munţii Ural, scrie TASS.

de Redactia Observator

la 23.10.2025 , 11:29
Potrivit guvernatorului regional,  Alexei Teksler, bilanţul morţilor în urma exploziei a ajuns la 10. "Zece decese au fost confirmate. Operațiunile de căutare continuă. Cinci persoane au fost internate. Starea lor este stabilă, dar gravă. Doi pacienți au fost transportați la centrul pentru arsuri, iar alți doi la Spitalul Clinic Regional nr. 1. O pacientă rămâne internată la Spitalul Municipal Kopeisk până când poate fi transportată", a scris Teksler pe Telegram.

El a spus că incendiul a fost stins și că zona este inspectată de echipele de urgență. "A fost declarat starea de urgență municipală în districtul urban Kopeisk. Este în curs o anchetă, iar toate circumstanțele tragediei vor fi stabilite. Aș dori să subliniez încă o dată că aceasta nu este un atac cu dronă (UAV)", a adăugat oficialul.

Explozia a avut loc la fabrica din Kopeisk joi seara. Kopeisk se află aproape de frontiera Rusiei cu Kazahstanul, la circa 2000 de km de Ucraina. Ucrainenii folosesc tot mai frecvent drone pentru a lovi uzine şi instalaţii energetice în adâncimea teritoriului rus, iar serviciile de informaţii ale Kievului efectuează misiuni de sabotaj împotriva producătorilor de armament din Rusia, menţionează dpa. 

