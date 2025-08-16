Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Explozie uriaşă la o fabrică din Rusia: 11 morţi şi cel puţin 130 de răniţi

O explozie produsă vineri la o fabrică din regiunea Riazan din Rusia, la aproximativ 320 de kilometri sud-est de Moscova, a provocat moartea a 11 persoane şi rănirea altor 130, a anunţat sâmbătă Ministerul rus pentru Situaţii de Urgenţă, citat de Reuters.

de Redactia Observator

la 16.08.2025 , 13:33
Explozie uriaşă la o fabrică din Rusia: 11 morţi şi cel puţin 130 de răniţi - Explozie uriaşă la o fabrică din Rusia: 11 morţi şi cel puţin 130 de răniţi - Captură X

Într-un mesaj pe Telegram, ministerul a precizat că echipele de salvatori continuă căutările printre dărâmături. Guvernatorul regiunii, Pavel Malkov, a declarat vineri că incidentul a fost declanşat de un incendiu izbucnit într-un atelier al fabricii.

Autorităţile nu au precizat deocamdată cauza exactă a incendiului şi nici ce se producea în fabrică. Presa rusă a relatat că explozia ar fi fost provocată de aprinderea prafului de puşcă. În trecut, regiunea Riazan a fost vizată de atacuri cu drone ucrainene asupra infrastructurii economice şi militare.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

Înapoi la Homepage
“Mi-e ruşine să spun” Ce a putut dezvălui Ion Ţiriac despre pensia uriaşă pe care o primeşte de la statul român
&#8220;Mi-e ruşine să spun&#8221; Ce a putut dezvălui Ion Ţiriac despre pensia uriaşă pe care o primeşte de la statul român
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Țara în care poliția deține Porsche 911 Carrera și Ferrari 488 GTB. De ce nu pot polițiștii să folosească mașinile super-rapide în urmăririle de pe autostrăzi
Țara în care poliția deține Porsche 911 Carrera și Ferrari 488 GTB. De ce nu pot polițiștii să folosească mașinile super-rapide în urmăririle de pe autostrăzi
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că va avea vreun efect asupra războiului din Ucraina întâlnirea dintre Trump şi Putin?
Observator » Ştiri externe » Explozie uriaşă la o fabrică din Rusia: 11 morţi şi cel puţin 130 de răniţi