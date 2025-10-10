"Fără lumină. Fără căldură. Fără apă". Kievul, în blackout după atacurile masive lansate de Rusia

Noapte de teroare în Ucraina. Rusia a lansat zeci de rachete și drone asupra mai multor orașe, printre care Kiev și Zaporojie. Un băiat de șapte ani a murit, iar alte 12 persoane au fost rănite în atacurile care au vizat infrastructura energetică a țării. Zone întregi ale capitalei au rămas fără apă și electricitate.

"Fără lumină. Fără căldură. Fără apă". Kievul, în beznă după atacurile masive lansate de Rusia - Profimedia

Rusia a lansat în noaptea de 10 octombrie un atac pe scară largă cu drone și rachete asupra Ucrainei, a relatat The Kyiv Independent.

Potrivit autorităților, un copil de 7 ani a murit în Zaporojie, alte trei persoane au fost rănite acolo, iar nouă persoane au fost rănite în Kiev.

Explozia s-a produs în jurul orei 2:30, ora locală, iar jurnaliștii The Kyiv Independent aflați la fața locului au raportat mai multe deflagrații puternice în capitală. Alte explozii au urmat în jurul orei 3:30.

Articolul continuă după reclamă

Kievul, lovit de rachete balistice, a rămas fără electricitate

"Din exploziile care tocmai au avut loc - un atac cu rachete balistice este în desfășurare. Rachete, una după alta, sistemul antiaerian este activ", a declarat Tymur Tkacenko, șeful administrației militare a orașului Kiev, la ora 2:41.

Primarul capitalei, Vitali Kliciko, a confirmat că, în urma loviturilor asupra infrastructurii critice, mai multe zone ale orașului au rămas fără curent electric.

"În Kiev, din cauza loviturilor asupra infrastructurii critice, sunt întreruperi de curent", a transmis el.

Un jurnalist The Kyiv Independent aflat în oraș a relatat că a rămas fără apă și energie electrică în timpul atacului.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Blocuri incendiate și resturi de drone în cartierele rezidențiale

Pe malul stâng al Kievului, alimentarea cu energie electrică a fost complet întreruptă, iar rețeaua de apă a fost afectată. În districtul Pechersk, serviciile de urgență au stins incendiul izbucnit într-un bloc de locuințe după ce resturile unei drone au căzut peste clădire. Câteva etaje au luat foc înainte ca flăcările să fie stinse.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

În districtul Holosiivskyi, o altă clădire rezidențială a fost avariată, iar mai multe mașini parcate în apropiere au ars, a transmis Kliciko.

De asemenea, în zona Desniansky, resturile unei rachete ruse doborâte au căzut în apropierea unei clinici medicale.

În același timp, orașul Zaporojie a fost vizat de atacuri repetate. În jurul orei 2:00, drone Shahed au lovit o clădire rezidențială, provocând un incendiu puternic.

"Medicii s-au luptat până în ultima clipă pentru viața copilului, dar rănile au fost prea grave", a declarat guvernatorul regiunii, Ivan Fedorov.

Câteva ore mai târziu, în jurul orei 5:00, rachete balistice au lovit din nou zona, provocând explozii suplimentare.

"Ferestrele au fost sparte, acoperișurile smulse, iar mai multe locuințe au devenit nelocuibile", a adăugat Fedorov.

Daune majore la infrastructura energetică ucraineană

Ministerul Energiei din Ucraina a confirmat că Rusia a vizat infrastructura energetică a țării. "De îndată ce condițiile de siguranță o vor permite, echipele de intervenție vor începe evaluarea și lucrările de restabilire", a declarat ministra Svitlana Hrynciuk.

Oficialii locali avertizează că reparațiile pot dura mai multe zile, în condițiile în care liniile de utilități și rețeaua de încălzire au fost grav avariate.

Potrivit sursei citate, în ultimele săptămâni Rusia a intensificat atacurile asupra infrastructurii civile și energetice, în încercarea de a lăsa Ucraina fără resurse esențiale înainte de sezonul rece.

Mărturiile civililor

Conform datelor citate de Bloomberg, peste jumătate din capacitatea de producție a gazului natural din Ucraina a fost deja distrusă în urma atacurilor repetate.

"Fără lumină. Fără căldură. Fără apă. Kievul se află în întuneric total. Atacul Rusiei continuă", a scris un utilizator pe X.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

"3:38 dimineața în Kiev. Nu avem curent electric, nu avem apă din cauza atacului. Se pare că plouă afară", a adăugat alt utilizator.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că bicicletele şi trotinetele electrice ar trebui conduse doar cu permis? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰