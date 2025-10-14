Europa stă pe un butoi cu pulbere din cauza măsurilor de austeritate. Capitala Belgiei a fost paralizată de o demonstraţie la care au participat 140.000 de oameni. Manifestanţii s-au luat la bătaie cu forţele de ordine. Pe cele două aeroporturi din Bruxelles, ambele folosite de foarte mulţi români, sute de zboruri au fost anulate. În acest timp, sindicatele din Grecia contestă creşterea programului de muncă, iar fermierii francezi sunt revoltaţi de acordul de liber schimb cu ţările din America de Sud.

Manifestanţi mascaţi au spart magazine şi au vandalizat hoteluri în Bruxelles. Poliţiştii au folosit tunuri cu apă şi gaze lacrimogene pentru a calma spiritele. Cel puţin 20 de persoane au fost arestate.

Capitala Belgiei, paralizată de grevă generală

La apelul celor trei sindicate majore, belgienii au sosit în capitala ţării cu trenurile încă de la 9 dimineaţa. A fost, de altfel, singurul mijloc de transport care nu a fost afectat de grevă. Circulaţia cu autobuze, tramvaie şi metrouri a fost suspendată, iar pe aeroportul Charleroi niciun avion nu a decolat sau aterizat. Toate decolările şi jumătate dintre sosiri au fost anulate şi pe aeroportul Zaventem. Mişcarea de protest a fost provocată de mai multe măsuri ale guvernului pentru a reduce deficitul bugetar şi numărul şomerilor.

Şi în marile oraşe din Grecia, mii de oameni au participat la o grevă de 24 de ore. Feriboturile către insule nu au circulat, iar în Atena transportul în comun a fost redus la minim. Protestul a fost provocat de planurile guvernului de introducere a zilei de muncă de 13 ore.

"Transmitem guvernului răspunsul că nu ne vom întoarce în Evul Mediu. Indiferent câte legi adoptă, ele nu vor fi implementate", au subliniat protestatarii din Grecia.

Fermierii francezi au blocat centrul Parisului cu tractoarele

La Paris, fermierii au venit cu tractoarele până în faţa Turnului Eiffel şi a monumentului Hotel des Invalides pentru a protesta faţă acordul de liber schimb cu țări din america de sud.

"Este un acord de tip "carne contra mașini". Vom importa carne de vită, carne de pasăre și alte produse agricole fabricate în Brazilia și Argentina, pentru a exporta automobile, substanțe chimice și produse din industrie, în special cele germane", au transmis şi protestatarii din Franţa.

Manifestaţia a avut loc în plină criză politică. Noul guvern numit de Emmanuel Macron a avut prima şedinţă şi a prezentat proiectul de buget. Pentru a-şi asigura sprijinul unor partide opoziţie, premierul Sebastien Lecornu a propus suspendarea până în 2027 a reformei pensiilor, care creştea vârsta de pensionare de la 62 la 64 de ani.

În ciuda promisiunilor, Lecornu va fi ţinta a două moţiuni de cenzură, care vor fi votate joi.

