A început Festivalul de Film de la Veneţia. Oraşul italian a îmbrăcat hainele de gală şi devine, pentru 11 zile, centrul lumii cinematografice. Festivalul, cea mai veche astfel de competiţie din lume, și-a deschis porțile cu premiera mondială a filmului "La Grazia" semnat de celebrul Paolo Sorrentino. România este reprezentată de Cristi Mungiu, care face parte din juriul principal, dar şi de producţia "Dinți de lapte" al lui Mihai Mincu, selectat în cadrul secţiunii Orizzonti.

Ediţia din acest an a Festivalului de la Veneţia a fost deschisă de filmul "La Grazia", a lui Paolo Sorrentino, care a primit aplauze la scenă deschisă timp de şase minute.

Pelicula este centrată pe dilema unui preşedinte italian, care trebuie să ia o decizie privind promulgarea legii eutanasiei. Subiectul este în prezent unul care divizează societatea din Peninsulă.

"Eu pot doar să sper că filmul meu poate să poată atrage atenția asupra unui subiect foarte important, cum ar fi eutanasia", a declarat Paolo Sorrentino, regizor.

Articolul continuă după reclamă

Îniante de proiecţie, pe covorul roşu au strălucit Tilda Swinton, Francis Ford Copolla şi Heidi Klum, împreună cu fiica ei, Leni. Cate Blanchett a impresionat într-o rochie neagră cu decolteu adânc, pe care a purtat-o prima dată în 2022.

21 de producţii se bat pentru Leul de Aur

A urmat apoi juriul competiţiei principale din care face parte şi Cristian Mungiu. Înainte de asta, juraţii au fost duşi cu barca la conferinţa de presă, acolo unde regizorul român a avut parte de o prezentare entuziasmantă.

Cristian Mungiu, un mare reprezentant al noului val al cinematografiei româneşti.

"Dinți de lapte", al regizorului Mihai Mincu, va concura în secţiunea Orizzonti, rezervată tinerilor cineaşti. În total, 21 de producţii se vor lupta pentru marele trofeu, Leul de Aur. Cea mai aşteptată proiecţie este însă cea a filmului "Magul de la Kremlin", care urmăreşte ascensiunea lui Vladimir Putin pe scena politică. Britanicul Jude Law îl joacă pe preşedintele rus.

George Clooney, care va avea premiera filmului Jay Kelly la Veneţia, a fost filmat şi el pe canale.

Superstarul american a fost forţat să anuleze două conferinţe de presă, din cauza unei infecţii, şi va fi văzut doar la premiera peliculei.

Alte vedete, precum actriţa israeliană Gal Gadot, au preferat să absenteze de la festival din cauza manifestaţiilor pro-Palestina. Zeci de protestatri au cerut actorilor şi regizorilor să atragă atenţia asupra situaţiei din Gaza în discursurile lor şi să întrerupă legăturile cu organizaţiile care susţin guvernul statului evreu.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-aţi gândit să plătiți rovinieta mai devreme, ca să prindeți prețul vechi? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰