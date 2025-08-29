Aglomeraţie de staruri pe fiecare centimetru al covorului roşu de la Veneţia. George Clooney a fost în centrul atenţiei după ce starea sa de sănătate le-a dat emoţii tuturor. Vremea a încurcat planurile organizatorilor, dar actorii nu s-au sfiit să pozeze în ploaie. O româncă şi-a făcut apariţia printre vedetele care au defilat pe covorul roşu. Filmul lui Mihai Mincan, Dinţi de lapte, a fost prezentat astăzi publicului de la Veneţia.

După ce le-a dat emoţii organizatorilor din cauza unor probleme medicale, George Clooney şi-a făcut apariţia la premiera filmului Jay Kelly, în care joacă alături de Adam Sandler. Clooney a apărut la braţ cu soţia sa, Amal. Rochia fucsia, cu o trenă în stil retro, a atras privirile tururor. În faţa fotografilor, vântul s-a jucat cu ţinuta doamnei, iar George a fost nevoit să îi îmblânzească, zâmbitor, trena. Cât despre film... reacţia publicului spune totul: aproape 10 minute de ovaţii în picioare.

Cine e românca Loredana Salanţă, care a făcut furori pe covorul roşu

Actriţa principală din filmul Bugonia, Emma Stone, a fost aşteptată cu sufletul la gură de admiratori veniţi din toate colţurile lumii. Fanii au dormit pe unde au apucat.

Între Emma Stone şi George Clooney, pe covorul roşu a strălucit şi o româncă. Loredana Salanţă a stârnit admiraţia tuturor purtând o rochie albă, cu decolteu adânc. Ţinuta a fost asortată cu o pereche de mănuşi negre şi o geantă cu pietre preţioase. Fosta Miss România şi câştigătoare a Top Model of The World s-a numărat printre invitaţii echipei de producţie a filmului cu George Clooney.

O ploaie deasă le-a cam încurcat pe starurile de la Hollywood, Covorul roşu, dar şi rochiile vedetelor au fost îmbibate cu apă.

Azi, la Veneţia, este ziua Juliei Roberts. Celebra actriţă şi-a încântat deja fanii la conferinţa de presă pentru cel mai nou film al ei After the Hunt, care va avea premiera în această seară.

Fimul, care abordează tema abuzurilor asupra femeilor, a stârnit deja numeroase controverse. Regizorul Luca Guadagnino este arătat cu degetul pentru că evocă tocmai în generic estetica filmelor lui Woody Allen, acuzat în trecut de agresiune sexuală asupra fiicei sale. Tot azi a fost proiectată la Veneţia şi producţia românească Dinţi de Lapte, în cadrul categoriei Orrizontti.

