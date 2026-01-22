FIFA a anunţat cine va înmâna trofeul Cupei Mondiale echipei câştigătoare, pe 19 iulie

Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat că trofeul Cupei Mondiale va fi înmânat echipei câştigătoare pe 19 iulie de liderul american Donald Trump. În decembrie, preşedintele FIFA i-a acordat lui Trump Premiul FIFA pentru Pace la tragerea la sorţi a Cupei Mondiale, scrie DPA, citat de Agerpres.

În Biroul Oval de la Casa Albă, președintele Donald J. Trump a anunțat că tragerea la sorți a Cupei Mondiale FIFA 2026 va avea loc în luna decembrie, la Kennedy Center. 22 august 2025 - ProfiMedia

Fără a-l numi pe Turmp, Infantino a declarat joi, la Forumul Economic Mondial de la Davos (Elveţia), că el şi preşedintele co-gazdelor vor conduce ceremonia de premiere după finală, în East Rutherford (New Jersey).

Rămâne incert dacă preşedinta mexicană Claudia Sheinbaum şi prim-ministrul canadian Mark Carney vor fi, de asemenea, implicaţi din partea celorlalte două ţări gazdă ale CM 2026.

Infantino şi Trump sunt apropiaţi, iar Infantino i-a acordat lui Trump Premiul FIFA pentru Pace la tragerea la sorţi a Cupei Mondiale din 5 decembrie, de la Washington.

Cei doi au condus, de asemenea, ceremonia de premiere la Cupa Mondială a Cluburilor din iulie 2025, în East Rutherford.

Şefii de stat ai naţiunilor gazdă sunt implicaţi în mod tradiţional în ceremoniile de premiere la Cupa Mondială, aşa cum au făcut preşedintele rus Vladimir Putin în 2018 şi emirul Qatarului, Tamim bin Hamad Al Thani, în 2022.

