Tragedie în drum spre Thassos, pe o autostradă intens circulată de turiştii români. Un camion condus de un şofer bulgar a intrat în plin în coloana de maşini care aştepta la bariera de taxare. Trei oameni au fost ucişi pe loc, iar şoferul camionului şi un pasager au ajuns în stare gravă la spital. În urma impactului, maşina lovită a luat foc, iar flăcările au provocat un incendiu de vegetaţie.

Sunt imagini filmate la scurt timp după impactul mortal. Martorii privesc neputincioşi maşina care arde ca o torţă, în timp ce flăcările se extind şi la vegetaţia de pe marginea drumului.

Accidentul a avut loc în nordul Greciei, la 300 de metri de bariera de taxare din Iasmos, pe autostrada care duce către feribotul de Thassos. Este locul prin care trec zilnic mii de români care şi-au programat concediul în insulele greceşti.

Filmul accidentul de pe şoseaua spre Thassos

Camionul condus de un cetăţean bulgar a intrat cu viteză în coloana de maşini aflate la bariera de la staţia de taxare şi a făcut zob două maşini. În prima se aflau patru cetăţeni greci, care se întorceau de la o nuntăDoar unul a apucat să iasă, şi este acum la spital, în stare gravă. Ceilalţi trei au murit în incendiul izbucnit. Patru persoane se aflau şi în a doua maşină lovită, însă pasagerii au scăpat cu răni uşoare. Oamenii din cele două autoturisme călătoreau împreună, se întorceau de la o nuntă.

Şoferul de camion este în stare critică şi a fost internat. La spital a ajuns şi pasagerul care îl însoţea.

Martori la accident au fost şi mai mulţi români, aflaţi în drum spre Thassos şi care au fost nevoiţi să găsească rute alternative. Asociaţia de business din Thassos estimează că anul acesta vor vizita insula aproximativ 700.000 de români. Dintre aceştia, cei mai mulţi vor merge cu maşina.

Aproape un milion şi jumătate de turişti din ţara noastră merg în fiecare an, în vacanţă, în Grecia. Thassos este o destinaţie de top, 250 de mii de români şi-au planificat concediul acolo, anul acesta. Iar drumul spre vacanţă îi duce pe toţi pe autostrada Egnatia, unde a avut loc impactul.

Autostrada Egnatia a fost închisă mai multe ore. Zeci de pompieri au luptat în acest timp cu flăcările şi într un final au reuşit să stingă incendiul.

