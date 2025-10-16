Fost pilot apropiat de Mick Schumacher, acuzat de viol de o asistentă medicală care lucra în vila familiei

Un fost pilot australian de curse, apropiat de Mick Schumacher, este acuzat de viol de o asistentă medicală din echipa care se ocupa de Michael Schumacher. Agresiunea ar fi avut loc în 2019, în casa familiei din Gland, Elveția. Ulterior, femeia a fost concediată de familia Schumacher.

Pilotul australian, apropiat de fiul septuplului campion de Formula 1, este acuzat că a violat o asistentă medicală în proprietatea familiei Schumacher din Gland, Elveţia, potrivit publicaţiei elveţiene 24 heures. Prietenul fostului component al echipei Haas era găzduit de familia Schumacher datorită relaţiei sale bune cu Mick şi încercase să ajungă pe circuitele de Formula 1 fără succes. Presupusa victimă făcea parte din echipa medicală care se ocupa de Michael Schumacher după teribilul său accident de schi din 2013, potrivit News.ro.

Faptele datează din 2019, când, în timpul unei petreceri, asistenta medicală în vârstă de aproximativ 30 de ani, care era în stare de ebrietate, ar fi ajuns în camera sa cu ajutorul a două persoane, printre care şi presupusul agresor, pe nume Joey Mawson, pilot australian.

Presupusa victimă ar fi fost inconştientă în momentul abuzului

Apoi, inculpatul s-ar fi întors şi ar fi abuzat de ea de două ori, în timp ce ea era inconştientă. A doua zi, când s-a trezit, femeia de treizeci de ani, tulburată de anumite indicii fizice, l-a contactat pe acuzat şi a iniţiat o discuţie care i-ar fi confirmat suspiciunile faţă de pilot. Cu toate acestea, în ciuda îndoielilor sale, asistenta medicală a decis să nu spună nimic familiei Schumacher, de teamă să nu-şi piardă locul de muncă.

În 2022, presupusa victimă, concediată între timp de familie din motive necunoscute după trecerea pilotului australian prin Gland, a depus plângere. Inculpatul recunoaşte relaţia, dar asigură că raportul sexual a fost consimţit. Parchetul din Vaud a deschis o anchetă. Numai că pilotul, suspendat pentru dopaj, nu mai dă semne de viaţă de câteva luni. Această absenţă ar putea duce la amânarea procesului prevăzut la tribunalul din Nyon.

În ceea ce priveşte familia Schumacher, aceasta nu ar avea nicio legătură cu cazul, în afară de faptul că locuia la locul incidentului, şi nu este vizată de dosarul penal.

