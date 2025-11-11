Fostul președinte al Finlandei: Este absurd că europenii nu discută direct cu Putin, aşa cum face Trump

Fostul președinte al Finlandei, Sauli Niinistö, în al cărui mandat țara a aderat la NATO, a declarat că europenii ar trebui să urmeze exemplul președintelui american Donald Trump. Mai exact, ar trebui să discute în mod direct cu președintele rus Vladimir Putin, scrie dpa, citat de Agerpres.

"Este oarecum absurd că europenii spun că nu vor vorbi cu Putin, un criminal de război", a spus Niinistö la televiziunea finlandeză Yle cu ocazia unui eveniment la Helsinki luni seară.

În schimb, Trump vorbește cu Putin, iar europenii trebuie să asculte pe urmă ceea ce s-a discutat.

"Suntem întrucâtva preocupați că ei vorbesc despre Europa peste capul Europei", a afirmat Niinistö. Ar fi înțelept să purtăm aceste discuții noi înșine, a sugerat el.

Sauli Niinistö, care a deținut funcția de președinte al Finlandei între 2012 și 2024, a fost considerat un contact important între Uniunea Europeană și Vladimir Putin.

În pofida amplificării tensiunilor cu Moscova, Niinistö a încercat mult timp să mențină deschise liniile de comunicare cu Kremlinul și chiar a discutat cu Putin prin telefon în săptămânile care au urmat invaziei ruse în Ucraina în februarie 2022.

Dintre toate statele UE sau NATO, Finlanda are cea mai lungă frontieră cu Rusia.

