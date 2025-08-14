Fostul pușcaș marin Paul Whelan, despre summitul cu Putin: Trump vrea să facă o înțelegere cu diavolul

Fostul pușcaș marin Paul Whelan, acuzat de Rusia de spionaj și încarcerat timp de 5 ani înainte de a fi eliberat în vara lui 2024, în cadrul unui schimb de prizonieri cu SUA, a declarat miercuri, la CNN, despre summitul din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin, că liderul SUA încearcă să facă "o înțelegere cu diavolul".

"Președintele Trump vrea să facă o înțelegere cu diavolul. Ai văzut cum i-au ținut pe Evan Gershkovich, pe Alsu Kurmasheva, pe Trevor Reed și pe mine, la fel și pe Britney Griner - acuzații inventate, pentru ce? Ca să obțină ceva de la Statele Unite. Face același lucru și acum. Vrea ca președintele Trump să îngenuncheze, să ceară un armistițiu și să ceară încetarea războiului. Dar nu va ceda nimic.

Putin nu va ceda teritoriu și probabil va cere chiar mai mult. Este o situație precară. Nu cred că se va încheia bine", a declarat Paul Whelan, în emisiunea lui Jake Tapper de la CNN, întrebat despre summitul crucial din Alaska între preşedintele american Donald Trump şi Vladimir Putin consacrat războiului din Ucraina.

Cine este Paul Whelan

Paul Whelan a fost arestat în decembrie 2018 în Rusia și ulterior condamnat pentru spionaj, în 2020, la 16 ani de închisoare, după un proces cu ușile închise, denunțat de diplomați americani ca nedrept. Whelan a negat vehement acuzațiile, susținând că a fost victima unei operațiuni orchestrate de autoritățile ruse.

Americanul care este şi cetăţeam britanic, irlandez si canadian, a explicat că trebuite eliberat în cadrul unor schimburi de prizonieri din 2022 între Washington și Moscova, dar că, în culise, Rusia a schimbat termenii negocierilor inițiale. Kremlinul dorea să îl schimbe pe el cu un asasin FSB, ceea ce a complicat procesul.

Whelan fost eliberat în 2024, în cadrul unui schimb care a inclus mai mulți cetățeni străini arestați în Rusia, inclusiv jurnalistul Evan Gershkovich și Alsu Kurmasheva, jurnalistă Radio Free Europe/Radio Liberty. La schimb, rușii l-au primit înapoi pe Vadim Krasikov, agent FSB condamnat în Germania la închisoare pe viață pentru asasinarea, în 2019, a unui cetățean georgian de origine cecenă, dar și alți cetăţeni reținuți în țări europene pentru spionaj, asasinate la comandă sau alte infracțiuni grave legate de activități ale serviciilor ruse.

Cel mai mare schimb de prizonieri SUA-Rusia din ultimele decenii

A fost cel mai mare schimb de prizonieri SUA-Rusia din ultimele decenii, implicând peste 20 de persoane din ambele tabere. Negocierile au inclus nu doar SUA și Rusia, ci și state europene care dețineau prizonieri ruși căutați de Kremlin. Schimbul a fost organizat pe un aeroport din Ankara, Turcia, cu medierea autorităților turce.

Despre condițiile de detenție din Rusia, Whelan a povestit la CNN că sunt foarte rele, afirmând că, în afara marilor orașe ca Moscova și Sankt Petersburg, Rusia seamănă cu o țară din lumea a treia sau a patra: "Da, condițiile sunt destul de rele. În afara Moscovei și Sankt Petersburgului, Rusia este practic o țară din lumea a treia sau a patra, este foarte rău, prea rău ca să discutăm în direct".

