Patru scenarii posibile, după întâlnirea Trump-Putin. Ce s-ar putea întâmpla la masa negocierilor

Donald Trump și Vladimir Putin, se vor întâlni vineri în Alaska pentru a discuta un posibil acord de încheiere a războiului din Ucraina, într-un summit cu potențial impact major asupra securității europene. Moscova își menține condițiile neschimbate și minimalizează consultările lui Trump cu liderii europeni, în timp ce Washingtonul avertizează că reuniunea va fi doar "un exercițiu de tatonare", fără așteptări pentru un acord decisiv.

Ochii lumii sunt ațintiți spre întâlnirea dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin. Rezultatul unei astfel de discuții ar putea influența decisiv cursul războiului din Ucraina. Analistul Kyiv Post, Joni Askola, schițează patru scenarii principale, considerate printre cele mai probabile.

Scenariul 1: Cercul vicios

Trump se întâlnește cu Putin și cade pradă discursului manipulator al acestuia - poate chiar de bunăvoie. Sub influența liderului de la Kremlin, Trump ar putea presa Ucraina să accepte un acord nedrept și umilitor, eventual doar pentru un armistițiu temporar. Kievul refuză, iar tensiunile cresc. Se revine la punctul de plecare, cu Trump acuzând din nou Ucraina pentru blocaj.

Scenariul 2: Plecarea de la masa negocierilor

Trump își dă seama că Putin doar câștigă timp și decide să renunțe la orice discuție. Nicio înțelegere, nicio mediere, situația rămâne neschimbată. Europa continuă să cumpere arme americane pentru a sprijini Ucraina, iar Trump se retrage, cel puțin temporar, din rolul de "negociator al păcii".

Scenariul 3: Presiunea contraatacului

Trump vede clar manipularea lui Putin și alege să răspundă cu măsuri dure: noi sancțiuni, eventual taxe vamale suplimentare asupra unor state sau companii care sprijină Rusia. Chiar dacă acest scenariu este mai puțin probabil, având în vedere atitudinea mai blândă a lui Trump față de Moscova în trecut, nu poate fi exclus. Un astfel de pas ar putea schimba radical presiunea asupra Kremlinului.

Scenariul 4: Acordul-surpriză

Negocierile avansează pe ascuns, iar în Alaska - sau la scurt timp după - se semnează un armistițiu sau un acord parțial. Deși foarte puțin probabil, acest scenariu ar modifica peste noapte dinamica războiului. Totuși, nu ar garanta nici oprirea completă a conflictului, nici o pauză îndelungată.

Concluzie: Totul este posibil

Aceste patru variante nu sunt clasate după probabilitate, ci reprezintă doar o parte din posibilele evoluții. Următoarele zile vor fi cruciale. "Europa trebuie să rămână fermă alături de Ucraina. Ucraina nu ar trebui să accepte un acord prost, indiferent de presiuni", este mesajul-cheie al analiștilor.

