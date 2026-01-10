Franța ar putea trimite 6.000 de militari în Ucraina pentru "menţinerea păcii", la finalul războiului

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a convocat partidele politice reprezentate în parlament, la două zile după reuniunea "Coaliției de Voință", pentru a prezenta un plan privind desfășurarea a mii de soldați francezi în Ucraina, în eventualitatea semnării unui acord de pace. Discuțiile, desfășurate cu ușile închise, au reunit principalii lideri politici și responsabili militari.

La reuniunea cu ușile închise au participat prim-ministrul, ministrul forțelor armate, șeful Statului Major al Apărării, președinții Adunării Naționale și Senatului, liderii grupurilor parlamentare, liderii de partid, precum și președinții comisiilor parlamentare pentru afaceri externe și apărare, potrivit Pravada.

Aproximativ 30 de persoane au luat parte la discuții. Toate forțele politice au fost reprezentate, inclusiv cele mai puțin favorabile trimiterii de trupe în Ucraina, precum Rassemblement national (RN) și La France Insoumise (LFI).

Parisul ar putea trimite "6.000 de soldați francezi" în Ucraina, potrivit Mathildei Panot, lidera grupului parlamentar LFI.

Surse apropiate președintelui francez au declarat că Macron a dorit să împărtășească "detalii confidențiale" despre contribuția Franței, "pentru ca toată lumea să înțeleagă pe deplin amploarea și natura provocărilor". Președintele a subliniat ceea ce a numit "progrese semnificative" în sprijinul SUA pentru garanțiile de securitate pe care țările europene le-ar oferi Ucrainei.

Nimeni dintre participanți nu a exprimat o opoziție fundamentală față de mecanismul prezentat de Macron. Unii parlamentari au văzut chiar Coaliția celor dispuși drept o posibilă alternativă la NATO. În schimb, angajamentul SUA de a interveni în cazul în care Rusia ar încălca un eventual armistițiu a generat dezbateri.

"Macron spune că a primit garanții de securitate de la americani, dar eu nu mai am încredere în promisiunile americane în acest moment", a declarat pentru Le Monde Jean-Louis Thiériot, deputat republican și membru al Comisiei pentru apărare a Adunării Naționale.

"Nu există niciun motiv să avem încredere în Donald Trump, cu atât mai mult cu cât amenință numeroase țări din America Latină", a spus Mathilde Panot la plecarea de la Palatul Élysée.

Rolul trupelor franceze

Șeful Statului Major al Apărării, Fabien Mandon, a declarat în cadrul reuniunii că "forțele franceze nu vor fi nici o forță de mediere, nici una de stabilizare", ci "o forță menită să mențină încrederea forțelor ucrainene".

"Nu vom fi în prima linie, dar suntem aici pentru a sprijini armata ucraineană", a subliniat Macron, insistând că forțele internaționale vor sprijini Ucraina "departe de linia frontului".

Cu toate acestea, LFI "nu este de acord cu desfășurarea soldaților francezi în aceste condiții" și va cere un "mandat ONU" dacă problema se va pune, a spus Panot.

Fabien Roussel, secretar național al Partidului Comunist Francez, a avertizat asupra riscului de escaladare și a pledat pentru "forțe de menținere a păcii ale ONU".

Marine Le Pen, lidera grupului RN din Adunarea Națională, a afirmat că aliații nu se mai pot baza pe americani după capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro și a cerut, la rândul său, ca orice desfășurare de trupe să se facă sub mandat ONU.

Prim-ministrul Sébastien Lecornu a fost de acord asupra "necesității implicării parlamentului în discuții". El a precizat că o dezbatere va avea loc "în două-trei săptămâni", în baza articolului 50-1 din Constituția Franței, cu sau fără vot.

Relatările din presă sugerează că efectivele totale ale contingentului Coaliției celor dispuși în Ucraina ar putea ajunge la 15.000 de militari, jumătate dintre aceștia urmând să fie furnizați de Regatul Unit.

Context: Regatul Unit și Franța s-au angajat, printr-o declarație din 6 ianuarie 2026, să desfășoare trupe în Ucraina în cazul în care va fi încheiat un acord de pace.

