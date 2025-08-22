Justiţia franceză rejudecă extrădarea prinţului Paul, unul dintre fugarii celebri ai României. Apărătorii lui au convins magistrații din două ţări că închisorile din România nu au condiţii pentru a-l îngriji pe Prinţul Paul, care ar avea probleme medicale la cei 76 de ani ai săi.

De aproape cinci ani, prinţul Paul fuge de executarea pedepsei de 3 ani şi 4 luni de închisoare, primită în dosarul retrocedării ilegale a fermei regale din Băneasa. Două ţări au refuzat să îl predea: mai întâi Franţa, apoi Malta. Autorităţile române au continuat demersurile şi au obţinut o primă hotărâre favorabilă în hexagon.

"Motivul de apel critică hotărârea atacată pentru refuzul de predare a domnului Paul Philippe pe motiv că starea sa de sănătate era incompatibilă cu încarcerarea, chiar dacă camera de anchetă nu putea anticipa presupusa incapacitate a unui stat membru al Uniunii Europene de a oferi îngrijiri adecvate în detenție, fără a fi încercat să verifice existența unor probe obiective, precise și detaliate în această privință", se arată în hotărârea Curţii de Casaţie din Franţa.

Curtea de Apel din Paris va rejudeca dosarul

"Suntem optimiști, va avea o finalitate în acord cu dezideratul statului român cu acei condamnați definitiv, să-și execute pedeapsa", a declarat Radu Marinescu, ministrul Justiţiei.

Prinţul Paul nu este singurul fugar din dosar. Cu acelaşi statut mai figurează şi omul de afaceri israelian Tal Silberstein şi milionarul Benny Steinmetz, reţinut anul trecut în Atena, apoi eliberat.

Prințul Paul a fugit din ţară la sfârșitul anului 2020, înainte de verdictul dat de magistrații de la ICCJ. Trei ani mai târziu, Curtea de Apel din Franța a refuzat predarea sa pentru că unul dintre judecătorii români ce făcea parte din completul care l-a condamnat pe Paul Philippe nu a depus jurământul.

Paul al României s-a mai confruntat cu un proces de extrădare şi în Malta, unde a fost reţinut în primăvara anului trecut, în timp ce se afla într-un resort împreună cu soţia sa, prinţesa Lia. Potrivi unei noi legi, a fugarului, dacă va fi adus în România, prinţul Paul ar putea primi în plus, cel mult trei ani de închisoare.

