Putin le-a spus oligarhilor cât va mai dura războiul din Iran. Culisele întâlnirii secrete de la Moscova

Vladimir Putin crede că războiul din Iran va fi rezolvat în următoarele 3-4 săptămâni. Liderul rus le-ar fi spus asta oligarhilor, la o întâlnire cu ușile închise la Moscova, în care le-a cerut să contribuie financiar pentru a susține bugetul rus și războiul din Ucraina, iar unii au început deja să promită sume mari. De asemenea, Putin i-a avertizat pe oamenii de afaceri să nu se lase amețiți de câștigurile neașteptate și să nu se aștepte la profituri extraordinare prelungite, sugerând că veniturile companiilor de petrol și gaze vor crește doar pe termen scurt.

Vladimir Putin s-a întâlnit joi, la Moscova, cu oligarhii, la un congres al Uniunii Antreprenorilor din Rusia. Discuția propriu-zisă a avut loc într-o întâlnire cu ușile închise, organizată în cadrul evenimentului, iar lista oamenilor de afaceri cu care Putin a vorbit în privat a fost clasificată.

Oficial, liderul rus le-a cerut companiilor și autorităților să fie prudente și "să nu cheltuiască" rapid veniturile suplimentare obținute din exporturile de petrol, gaze și îngrășăminte, al căror preț a explodat în urma războiului lansat de SUA și Israel împotriva Iranului, relatează ziarul financiar rus Vedomosti. "Vin bani acum, dar nu vă bazați pe ei pe termen lung" a fost, în esență, mesajul lui Putin. "Trebuie să ne păstrăm capul limpede. Dacă piețele se mișcă astăzi într-o direcție, mâine pot merge în cealaltă", a spus el la întâlnirea publică.

Alexander Șokhin, un influent om de afaceri și politician rus, cunoscut în special pentru rolul său în reprezentarea mediului de afaceri, a declarat la final presei, că, potrivit lui Putin, războiul din Orientul Mijlociu va fi rezolvat în următoarele 3-4 săptămâni. Acesta a precizat că liderul rus "nu a încurajat Ministerul Finanțelor și companiile să se aștepte ca profiturile extraordinare să dureze prea mult".

Neoficial, scrie presa occidentală și cea independentă din Rusia, Putin le-a cerut oamenilor de afaceri ruși să contribuie financiar la războiul din Ucraina. Un site media independent din Rusia a relatat că Putin a discutat cu oligarhii despre continuarea războiului din Ucraina și despre finanțarea acestuia şi le-ar fi propus oamenilor de afaceri să facă "contribuții voluntare" la buget.

"Vom continua să luptăm" și "Vom înainta până la granițele Donbasului", au declarat două surse pentru site-ul independent The Bell. Conform sursei citate, unii oameni de afaceri au răspuns pe loc solicitării. Oligarhul Suleiman Kerimov, sancționat puternic, ar fi promis că va contribui cu 100 de miliarde de ruble (1,23 miliarde de dolari). Cel puțin un alt om de afaceri important prezent la întâlnire a susținut planul, fără a preciza suma cu care contribuie.

Ideea de a "stoarce bani de la mediul de afaceri într-un moment dificil pentru țară" i-ar aparține lui Igor Sechin, un aliat apropiat al lui Putin și șeful celei mai mari companii petroliere din Rusia, Rosneft. Momentul în care liderul de la Kremlin a cerut aceste contribuții nu este întâmplător.

Înainte ca războiul din Orientul Mijlociu să ducă la creșterea prețului petrolului, bugetul Rusiei era în mare dificultate. Autoritățile luaseră chiar decizia de a reduce cheltuielile neesențiale cu 10%. "Reducerea cheltuielilor va ucide ultima fărâmă de creștere economică", ar fi declarat un oficial de rang înalt din Ministerul Dezvoltării Economice.

Georgiana Dulgheru

