Gafă de securitate. Un marinar a dezvăluit fără să vrea locaţia exactă a portavionului Charles de Gaulle
Un portavion francez aflat în misiune în estul Mediteranei a fost localizat în timp real după ce un marinar a folosit aplicația de sport Strava în timpul unui antrenament. Incidentul ridică din nou semne de întrebare privind riscurile de securitate generate de dispozitivele conectate în rândul militarilor.
Cotidianul francez, care a consultat profilul public al marinarului pe această aplicaţie, a stabilit că acesta a ieşit să facă jogging, pe 13 martie, pe portavionul aflat în largul mării, la nord-vest de Cipru, şi a confirmat poziţia portavionului folosind o imagine din satelit, scrie Le Monde.
Reacția armatei franceze
"Cazul raportat, dacă va fi confirmat, nu este în conformitate cu reglementările actuale. Comandamentul va lua măsuri în consecinţă", a declarat Statul Major al forţelor armate franceze într-un comunicat transmis AFP.
Marinarii şi militarii francezi sunt informaţi cu regularitate despre riscurile de securitate asociate dispozitivelor conectate, a menţionat el.
"Pentru a evita orice divulgare de informaţii referitoare la o navă, în cadrul Marinei franceze se aplică diferite niveluri de restricţii privind utilizarea dispozitivelor conectate. Aceste niveluri de restricţii sunt determinate de comandament şi sunt luate în funcţie de nivelul de ameninţare", a adăugat Statul Major.
Strava, un risc repetat pentru securitatea militară
În trecut, aplicaţia Strava a fost utilizată în mod repetat pentru a localiza personalul militar în operaţiuni.
În ianuarie 2018, armata americană a constatat că aceasta permitea diseminarea de informaţii privind poziţia soldaţilor în bazele din Afganistan, Irak şi Siria.
În toamna anului 2024, Le Monde a reuşit să identifice localizarea gărzilor de corp ale preşedinţilor american, francez şi rus ca urmare a utilizării de către acestea a aplicaţiei Strava.
Portavionul francez şi navele care îl însoţesc sunt desfăşurate în estul Mediteranei începând cu 9 martie, ca parte a unei poziţii "strict defensive" care protejează interesele Franţei şi ale aliaţilor săi, potrivit Parisului.
