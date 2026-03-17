Incendiu la bordul celui mai mare portavion din lume, aflat în Orientul Mijlociu. Focul, stins după 30 de ore

Un incendiu puternic izbucnit la bordul portavionului american "Gerald R. Ford" scoate la iveală presiunea uriașă asupra uneia dintre cele mai importante nave ale flotei SUA, aflată într-o misiune prelungită în Orientul Mijlociu. Flăcările au fost stinse după mai bine de 30 de ore, iar incidentul vine pe fondul unor probleme tehnice și al unei misiuni care se apropie ca durată de un record istoric.

Potrivit a doi oficiali, incendiul a pornit joia trecută de la sistemul de ventilație al unui uscător din spălătoria navei și s-a extins rapid. Marinarii s-au luptat cu flăcările timp de peste 30 de ore.

Comandamentul Central a transmis că incendiul nu a afectat sistemul de propulsie al navei și că portavionul rămâne complet operațional.

Până la stingerea acestuia, peste 600 de marinari și membri ai echipajului au fost nevoiți să doarmă pe podele și mese, au precizat oficialii.

Comandamentul Central al armatei SUA a anunțat că doi marinari au primit îngrijiri pentru "răni care nu le pun viața în pericol". Persoane aflate la bord au relatat că zeci de militari au suferit intoxicații cu fum.

Incendiul este doar cel mai recent dintr-o serie de probleme tehnice ale portavionului Ford, cel mai nou din flota SUA. Nava a avut probleme la sistemul de instalații sanitare, inclusiv la cele 650 de toalete de la bord, care se defectează frecvent, potrivit unor relatări.

O perioadă majoră de mentenanță și modernizare, programată pentru începutul acestui an la șantierul naval Newport News din Virginia, a fost amânată, au declarat oficiali militari.

Nava, împreună cu cei 4.500 de marinari și piloți de vânătoare, se afla în Marea Mediterană pe 24 octombrie, când secretarul Apărării, Pete Hegseth, a ordonat deplasarea acesteia în Caraibe pentru a sprijini presiunea exercitată de președintele Trump asupra liderului Venezuelei, Nicolás Maduro.

Din Caraibe, portavionul s-a deplasat rapid în Orientul Mijlociu, în contextul războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului, aflat acum în a treia săptămână.

Comunicarea cu marinarii de pe portavioane este dificilă chiar și în condiții normale. În timpul războiului, navele și bazele militare implicate în operațiuni intră în "mod silențios", limitând capacitatea militarilor de a comunica cu exteriorul. Oficialii și marinarii citați au vorbit sub protecția anonimatului, neavând autorizația de a face declarații publice.

Dacă va rămâne pe mare până la mijlocul lunii aprilie, va doborî recordul pentru cea mai lungă misiune a unui portavion după Războiul din Vietnam. Recordul actual, de 294 de zile, a fost stabilit de U.S.S. Abraham Lincoln în 2020.

Membrii echipajului au fost informați că misiunea lor va fi probabil extinsă până în luna mai, ceea ce ar însemna un an întreg petrecut pe mare, dublu față de durata normală a unei misiuni de acest tip.

În timpul războaielor din Irak și Afganistan, Marina SUA a menținut portavioanele desfășurate timp de nouă luni, uneori puțin mai mult. Totuși, misiunile nu sunt de obicei extinse peste șase luni. Experții navali spun că perioadele mai lungi sunt foarte dificile atât pentru navă, cât și pentru echipaj.

"Și navele obosesc și se degradează în timpul misiunilor lungi. Nu poți opera o navă atât de mult timp și la o intensitate atât de mare și să te aștepți ca ea și echipajul să funcționeze la capacitate maximă", a declarat contraamiralul în retragere John F. Kirby, fost purtător de cuvânt al Pentagonului.

Portavionul Ford desfășoară operațiuni aeriene non-stop, au precizat oficialii Marinei.

