"Gamechanger". Cum au propus rușii înscenarea unui atentat asupra lui Orban pentru a-l menține la putere - WP

Serviciul de informații externe al Rusiei (SVR) a propus înscenarea unei tentative de asasinat asupra lui Viktor Orban pentru a-i salva campania electorală aflată în declin, se arată într-un document intern obținut de un serviciu european de informații și analizat de The Washington Post.

În perioada premergătoare alegerilor decisive din aprilie din Ungaria, o unitate a serviciului de informații externe al Rusiei a început să tragă un semnal de alarmă cu privire la scăderea abruptă a sprijinului public pentru prim-ministrul Viktor Orbán, ale cărui relații de prietenie cu Moscova au oferit de mult timp Kremlinului un punct de sprijin strategic în interiorul NATO și al Uniunii Europene, scrie Washington Post.

Ofițerii serviciului de informații, sau SVR, au sugerat că ar putea fi necesare acțiuni drastice: o strategie pe care au numit-o "Gamechanger". Într-un raport intern pentru SVR, obținut și autentificat de un serviciu european de informații și analizat de WP, operativii au propus o modalitate de a "schimba fundamental întreaga paradigmă a campaniei electorale": "înscenarea unei tentative de asasinat asupra lui Viktor Orbán".

"Un astfel de incident va muta percepția campaniei din domeniul rațional al problemelor socio-economice într-unul emoțional, unde temele-cheie vor deveni securitatea statului și stabilitatea și apărarea sistemului politic", au scris operativii într-un raport pregătit pentru unitatea principală a SVR pentru operațiuni de influență politică, Departamentul de Măsuri Active.

Nu au existat atacuri fizice asupra lui Orban, a cărui popularitate a scăzut din cauza unei economii în deteriorare. Dar simpla sugestie de a înscena un atentat asupra vieții lui Orbán subliniază cât de mari sunt mizele pentru Moscova în cursa electorală din Ungaria.

Exemplul atacului asupra lui Trump, în iulie 2024

Atacul asupra lui Donald Trump din timpul campaniei din iulie 2024, în care liderul SUA a fost zgâriat de un glonț tras de un potențial asasin, a dus la imagini emblematice cu el, la laude pentru reziliența sa și la o creștere rapidă în sondaje, în special în rândul susținătorilor de bază.

Sondajele arată că Orbán este în urma lui Peter Magyar, care este, de asemenea, conservator și fost membru al partidului lui Orbán, Fidesz, dar care face campanie ca reformator anticorupție.

"Majoritatea (52,3%) sunt nemulțumiți de starea lucrurilor din țară. […] Nemulțumirea predomină nu doar în orașe, ci și în zonele rurale (50,8%), unde în mod tradițional poziția partidului de guvernământ Fidesz este puternică", au scris ofițerii ruși.

Atât rușii, cât și americanii sunt interesați de succesul lui Orban

Rusia nu este singura putere externă care ar putea încerca să-l sprijine pe Orban într-una dintre cele mai dificile campanii din cariera sa. Secretarul de stat Marco Rubio a vizitat Budapesta luna trecută, spunându-i lui Orbán că "succesul tău este succesul nostru", iar Orban nu a făcut un secret din faptul că speră ca Trump să facă același lucru. Dar, cu Trump preocupat de războiul din Iran și Orbán în urmă în sondaje, ministrul ungar de externe Peter Szijjarto a spus că vicepreședintele JD Vance va vizita în schimb.

În timp ce administrația Trump a oferit apariții comune și susțineri subtile, intervenția Rusiei ar putea fi mai directă. Unii oficiali occidentali spun că Kremlinul este hotărât să-l mențină pe Orbán, care a ajutat Moscova să împiedice politici-cheie ale UE și a acționat ca o punte pentru Kremlin către conservatorii americani în speranța de a crea o nouă ordine mondială post-liberală.

Nu este clar cât de sus în guvernul rus a fost citită propunerea SVR. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a respins întrebările despre documentul de strategie al SVR. "Acesta este un alt exemplu de dezinformare", a spus el. SVR a refuzat să comenteze.

În ultimele săptămâni, Orbán și Fidesz au încercat tot mai mult să redirecționeze atenția maghiarilor de la problemele economice către presupuse amenințări externe de securitate.

Guvernul Orban acuză Ucraina că încearcă să oprească livrările de petrol rusesc

Pe fondul unui conflict tot mai accentuat legat de blocarea de către Ungaria a unui împrumut UE de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, guvernul lui Orbán a acuzat Ucraina că a oprit livrările ieftine de petrol rusesc către Ungaria prin conducta Drujba care traversează teritoriul ucrainean, deși oprirea a fost inițial cauzată de un atac rusesc care a lovit infrastructura conductei.

Tensiunile au crescut. Orbán a acuzat săptămâna trecută ucrainenii că ar plănui atacuri fizice asupra familiei sale, în timp ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski, mai devreme în această lună, vorbind despre Orbán, a amenințat că va da "adresa acestei persoane forțelor noastre armate". Joi, guvernul ungar a spus că interzice intrarea în țară a trei cetățeni ucraineni, susținând că aceștia au făcut amenințări la adresa Ungariei, a lui Orbán și a familiei sale.

După ce Orbán a spus că mută trupe armate pentru a proteja infrastructura energetică critică a Ungariei împotriva unui posibil atac din partea Ucrainei, tensiunile au crescut la Budapesta. "Orice se poate întâmpla", a spus un oficial occidental, care, la fel ca alții, a vorbit sub protecția anonimatului pentru a discuta despre politica sensibilă.

"Nu am văzut niciodată Fidesz atât de nervos", a spus un altul despre partidul de guvernământ al lui Orbán.

"Există o panică în creștere în partidul de guvernământ și cred că ar putea lua unele măsuri neinspirate pentru a rămâne la putere. […] Rușii vor face totul pentru a-l menține pe Orbán la putere. … Ei consideră Ungaria ca făcând parte din sfera lor de influență", a spus Andras Telkes, fost adjunct al șefului serviciului de informații externe al Ungariei.

Campanii online susținute de Kremlin

Măsurile rusești pentru a-l sprijini pe Orbán au inclus o campanie pe rețelele sociale susținută de Kremlin pentru a amplifica mesajul că Orbán este singurul candidat care poate proteja suveranitatea Ungariei, potrivit unor oficiali de securitate europeni familiarizați cu activitățile, care au vorbit sub protecția anonimatului pentru a discuta concluzii de informații.

Unele dintre narațiunile susținute de Kremlin au fost transmise prin Tigran Garibian, consilier-trimis rus la ambasada Moscovei din Budapesta, care, potrivit unuia dintre oficialii europeni de securitate, organizează în mod regulat întâlniri cu jurnaliști maghiari pro-guvernamentali pentru a le da sarcini și instrucțiuni.

Rusia a fost acuzată în repetate rânduri de ingerință în alegeri, inclusiv în 2016 în Statele Unite. Evgheni Prigojin, fostul comandant al grupului de mercenari Wagner și aliat al lui Putin, a fost sancționat de SUA și a recunoscut că fermele de troli aflate sub controlul său au încercat să influențeze alegătorii americani.

Strategia rusă pentru a-i asigura victoria lui Orban

În raportul lor, operativii ruși au propus ca Orbán să-și asocieze conducerea cu pacea și ca un "spațiu pentru stabilitate, predictibilitate și dezvoltare pe termen lung" și să își concentreze campania pe prezentarea lui Magyar drept o "marionetă" a Bruxelles-ului și a partidului său Tisza drept "partidul războiului" care sprijină Ucraina.

Unul dintre oficialii de securitate europeni a spus că serviciul său a fost informat despre sosirea a trei persoane care operează în numele serviciului de informații militare ruse în Ungaria, confirmând un raport al publicației independente VSquare despre acest trio și ridicând noi întrebări despre o posibilă ingerință rusă.

În timp ce Fidesz are propria sa mașină de propagandă bine pusă la punct, operativii ruși ar putea fi implicați în planuri de rezervă pentru ca Moscova să pună la îndoială integritatea votului, a spus unul dintre oficialii occidentali.

"Orbán a fost unul dintre cele mai bune atuuri ale Rusiei. […] Este greu de imaginat că rușii nu ar fi pregătiți să intervină dacă lucrurile scapă de sub control", a spus unul dintre oficialii occidentali.

Ungaria, fereastra rușilor către Uniunea Europeană

De ani de zile, guvernul lui Orbán a oferit Moscovei o fereastră importantă către discuțiile sensibile din UE, atât prin accesul fizic al aliaților săi din guvernul ungar, cât și prin infiltrarea hackerilor ruși în rețelele informatice ale Ministerului de Externe al Ungariei, au spus mai mulți oficiali europeni actuali și foști.

Ministrul de externe Szijjarto a făcut apeluri telefonice regulate în timpul pauzelor de la reuniunile UE pentru a-i furniza omologului său rus, Serghei Lavrov, „rapoarte în timp real despre ce s-a discutat” și posibile soluții, a spus unul dintre oficialii europeni.

Prin astfel de apeluri, "fiecare reuniune a UE, timp de ani de zile, a avut practic Moscova la masă".

Szijjarto a efectuat 16 vizite oficiale la Moscova de la invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia în 2022, cel mai recent pe 4 martie, când s-a întâlnit cu președintele Vladimir Putin.

Viktor Orban, din ce în ce mai apropiat de Moscova de-a lungul carierei sale

Când Orbán a apărut pentru prima dată ca actor politic în Ungaria, la scurt timp după prăbușirea Uniunii Sovietice, și-a făcut un nume ca opozant ferm al regimului comunist. În primul său mandat de prim-ministru, între iulie 1998 și mai 2002, Ungaria a aderat la NATO, în pofida opoziției Moscovei.

După ce a fost ales pentru a doua oară, în 2010, Orbán s-a apropiat de Moscova, promovând relațiile cu Rusia în detrimentul partenerilor occidentali și susținând valori tradiționaliste populiste, în paralel cu eforturile lui Putin de a se prezenta drept un apărător al valorilor creștine împotriva democrației liberale occidentale.

"Cred că primul lucru pentru Orbán a fost legat de bani. […] Au făcut un acord privind importurile de energie rusească pentru Ungaria. Energia rusească a fost furnizată nu direct, ci prin diferiți intermediari", a spus Telkes.

De ani de zile, un punct central în această relație a fost MOL, compania ungară de petrol și gaze, una dintre cele mai mari și profitabile din țară, care a beneficiat de aprovizionarea cu energie rusească ieftină. Chiar înainte ca Orbán să devină prim-ministru, MOL a vândut 50% din divizia sa de trading de gaze, MOL Energy Trade (ulterior MET), unei companii înregistrate în Cipru, Normeston Trading.

După venirea lui Orbán la putere, Normeston și-a transferat participația în MET, în 2011, către doi dintre cei mai apropiați aliați ai lui Orbán, permițându-le să câștige sute de milioane de dolari din dividende prin achiziția de gaze mai ieftine de pe piața europeană spot, potrivit unor cercetări. Managementul MET a răscumpărat acțiunile în 2018.

O altă modalitate prin care Orbán și aliații săi au beneficiat a fost decizia de a atribui companiei nucleare de stat a Rusiei, Rosatom, contractul pentru construirea reactorului nuclear Paks II în 2014, cu un împrumut de 10 miliarde de euro de la banca de stat rusă VEB, din care 40% urma să revină subcontractorilor ungari.

Prietenul din copilărie al lui Orbán, Lorinc Meszaros, a fost un beneficiar important, primind contracte de construcții de zeci de milioane de dolari și devenind cel mai bogat om din Ungaria.

În actuala campanie, Orbán a încercat să se prezinte drept candidatul păcii, în timp ce îl descrie pe Magyar drept un instrument al Bruxelles-ului care ar împinge Ungaria în război de partea Ucrainei.

Documente suplimentare arată că Rusia a ordonat operativilor să desfășoare măsuri concrete pentru a discredita candidații opoziției, inclusiv crearea de videoclipuri generate cu inteligență artificială și acuzații fabricate.

