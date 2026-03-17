Război Orban-Zelenski. Conducta de petrol Drujba nu va fi repornită înainte de alegerile din Ungaria

Ucraina a acceptat ajutor tehnic și financiar din partea UE pentru repararea conductei petroliere Drujba, care a aruncat în aer relațiile dintre Kiev și Budapesta. În urma anunțului, Bruxellesul a transmis că se așteaptă ca împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, blocat de Ungaria, să fie rezolvat înainte de reuniunea Consiliului European din 19-20 martie. Volodimir Zelenski a transmis însă că va dura aproximativ o lună și jumătate pentru a relua tranzitul de petrol. Soarta lui Viktor Orban se va decide pe 12 aprilie, când au loc alegerile parlamentare.

Ucraina a acceptat oferta de ajutor tehnic şi financiar din partea Uniunii Europene pentru repararea oleoductului Drujba şi reluarea transferului de ţiţei către Ungaria şi Slovacia, a anunţat marţi preşedintele Consiliului European, Antonio Costa. Imediat purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Paula Pinho, a declarat că se aşteaptă ca împrumutul de 90 de miliarde de euro, acordat de UE Ucrainei să fie deblocat în curând de Ungaria.

Conducta de petrol Drujba nu va fi repornită înainte de alegerile din Ungaria

Volodimir Zelenski a transmis într-o scrisoare adresată CE că va dura aproximativ o lună și jumătate pentru a relua tranzitul de petrol prin conducta Drujba, adică pe la finalul lunii aprilie. Premierul ungar Viktor Orban a transformat disputa cu Ucraina privind oleoductul în scandal cu miză electorală înainte de alegerile parlamentare de pe 12 aprilie.

Articolul continuă după reclamă

"Afirmațiile că Ucraina blochează intenționat tranzitul de petrol prin Drujba sunt nefondate", a subliniat președintele ucrainean în scrisoare. El a dat asigurări că Ucraina a început încă din primele zile de după atac să lucreze la o soluție tehnică alternativă. "Ne așteptăm ca, în aproximativ o lună și jumătate, stația de pompare din Brodi să își recapete capacitatea tehnică. Acest lucru va asigura reluarea completă a livrărilor, desigur, dacă nu vor exista noi atacuri din partea Rusiei. Evaluările tehnice preliminare arată că rezervorul de petrol avariat nu poate fi reparat. Prin urmare, Ucraina ia în calcul construirea unei infrastructuri subterane de stocare", a transmis Zelenski, citat de presa de la Kiev.

"În acest context, vă sunt recunoscător și accept propunerea dumneavoastră privind sprijinul tehnic și financiar necesar, astfel încât să putem finaliza lucrările de reparații cât mai rapid și să analizăm soluții durabile pentru viitor", a adăugat el, precizând că îi va cere șefului Naftogaz (compania națională de energie a Ucrainei) să ia legătura pe acest subiect cu ambasadorul UE în Ucraina.

Totodată, Zelenski a menționat că Ucraina poate propune rute alternative de tranzit pentru petrolul care nu provine din Rusia, destinate țărilor din Europa Centrală și de Est. "De asemenea, aș dori să subliniez importanța implementării deciziei UE privind renunțarea completă la importurile de petrol rusesc în cadrul inițiativei REPowerEU până la sfârșitul anului 2027. Acesta ar fi un pas decisiv pentru consolidarea independenței energetice a UE și eliminarea vulnerabilităților legate de faptul că Rusia foloseşte ca armă resursele energetice", a adăugat Volodimir Zelenski.

Ungaria va continua să blocheze cele 90 de miliarde de euro pentru Ucraina

Într-o scrisoare către UE, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că reparaţiile la conductă sunt aproape încheiate, iar staţia de pompare ar trebui să fie refăcută în circa o lună şi jumătate "în absenţa altor atacuri din partea Rusiei". Ungaria a anunţat ieri că va continua să blocheze cele 90 de miliarde de euro pentru Ucraina şi noi sancţiuni ale UE împotriva Rusiei până când se reia fluxul de petrol prin conducta Drujba, întrerupt de la sfârşitul lui ianuarie.Kievul afirmă că oleoductul a fost lovit de ruşi în vestul Ucrainei, în timp ce Budapesta şi Bratislava îi acuză pe ucraineni că au întrerupt fluxul de petrol. În scrisoarea către Costa şi către preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, Zelenski respinge ca "nefondate" acuzaţiile că Ucraina obstrucţionează intenţionat transportul ţiţeiului prin Drujba.

Cei doi lideri europeni i-au replicat preşedintelui ucrainean printr-o altă scrisoare, în care explică importanţa transferului de ţiţei prin Ucraina pentru stabilitatea pieţei şi menţionează că reluarea fluxului ar fi în conformitate cu obligaţiile contractuale ale Ucrainei. Ei îşi reafirmă totodată angajamentul pentru sistarea treptată a importurilor de petrol din Rusia, întreruperea completă urmând să aibă loc cel mai târziu la sfârşitul anului viitor.

"În ceea ce privește împrumutul, acest împrumut extrem de important pentru Ucraina, discuțiile sunt în curs de desfășurare, sperăm și suntem încrezători că vom vedea în curând unele progrese în aceste discuții. Vom vedea. În mod ideal, acest lucru ar trebui să se întâmple înainte de reuniunea Consiliului European (19-20 martie)", a declarat purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Paula Pinho.

Budapesta acuză un joc politic între Ucraina și UE

Ungaria acuză un joc politic între Ucraina și UE. "Bună dimineața, Ursula von der Leyen! După aproape 50 de zile, Comisia Europeană a observat că două state membre sunt supuse unui blocaj petrolier din partea Ucrainei, promițând acum să rezolve situația. Nu vă lăsați păcăliți. Acesta este un joc politic. Fiecare pas a fost coordonat între Kiev și Bruxelles. Să nu pretindem că Ursula von der Leyen rezolvă o problemă despre care nu știa anterior. Facem apel la Volodimir Zelenski şi Ursula von der Leyen să oprească acest teatru politic. Blocada petrolieră împotriva Ungariei trebuie ridicată imediat" a transmis pe X ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto.

Deși opoziția conduce în sondajele citate de POLITICO, Tisza al lui Peter Magyar este în faţa Fidesz al lui Viktor Orban, cu 48% la 39%, sistemul electoral îl favorizează în continuare pe Viktor Orban, potrivit unei analize publicate de presa poloneză. Adica Tisza ar putea câștiga votul național, dar să piardă alegerile dacă Fidesz câștigă mai multe circumscripții individuale.

Georgiana Dulgheru Like

Întrebarea zilei Vă este teamă după ce Iran a amenințat România? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰