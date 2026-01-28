Copil de un an jumătate din Arad a murit, după ce s-a înecat cu un crenvurst

Tragedie în Ineu, judeţul Arad. Un copil de un an şi jumătate a murit, după ce s-a înecat cu un crenvurst.

Incidentul a avut loc marţi, în jurul orei 17, în timp ce copilaşul era la masă cu mama şi fraţii săi. Din păcate copilul nu a mai putut fi salvat.

Poliţiştii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă.

Ştire în curs de actualizare

