Copil de un an jumătate din Arad a murit, după ce s-a înecat cu un crenvurst

Tragedie în Ineu, judeţul Arad. Un copil de un an şi jumătate a murit, după ce s-a înecat cu un crenvurst.

de Redactia Observator

la 28.01.2026 , 13:18
Copil de un an jumătate a murit din Arad, după ce s-a înecat cu un crenvurst Mână de copilaş - Profimedia

Incidentul a avut loc marţi, în jurul orei 17, în timp ce copilaşul era la masă cu mama şi fraţii săi. Din păcate copilul nu a mai putut fi salvat.

Poliţiştii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă.

Ştire în curs de actualizare

