Copil de un an jumătate din Arad a murit, după ce s-a înecat cu un crenvurst
Tragedie în Ineu, judeţul Arad. Un copil de un an şi jumătate a murit, după ce s-a înecat cu un crenvurst.
Incidentul a avut loc marţi, în jurul orei 17, în timp ce copilaşul era la masă cu mama şi fraţii săi. Din păcate copilul nu a mai putut fi salvat.
Poliţiştii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă.
Ştire în curs de actualizare
