Gest rar la Kremlin: Un aliat al lui Putin, care a criticat războiul din Ucraina, a demisionat

Dmitri Kozak, un vechi consilier al președintelui Vladimir Putin, care le-a spus apropiaților că a considerat invazia Rusiei în Ucraina o greșeală, a demisionat din funcție. Acesta este primul înalt oficial rus care demisionează în semn de opoziţie faţă de războiul din Ucraina, scrie The New York Times.

Dmitri Kozak, un vechi colaborator al lui Vladimir Putin şi autorul celebrului plan de federalizare al Republicii Moldova de la începutul anilor 2000, a demisionat din funcţia pe care o ocupa la Kremlin, după ce ar fi avut divergenţe de opinie cu preşedintele în privinţa războiului din Ucraina, scrie The New York Times.

"Pot confirma că Dmitri Nikolaevici Kozak şi-a dat demisia. Din proprie iniţiativă. [...] Nu am publicat decretul, nu există niciun decret", a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agenţia TASS.

Demisiile oficialilor de rang înalt sunt rare în Rusia, unde apropierea de președinte este un factor esențial pentru putere. Putin preferă adesea să mențină oficialii loiali prin numirea lor într-o altă funcție, decât să le permită să părăsească serviciul public.

Anterior, presa rusă a scris pe surse că Dmitri Kozak "şi-a dat demisia" din funcţie la sfârşitul săptămânii trecute şi ia în considerare diferite oferte de a trece în domeniul afacerilor.

Pe 29 august, Putin a oficializat această pierderea de influenţă a înaltului oficial printr-un decret care desființa două direcții din cadrul administrației prezidențiale care raportau lui Kozak. Decretul propunea înființarea unei noi direcții pentru "parteneriat strategic și cooperare", care urmează să fie subordonată lui fostului premier al Federaţiei Ruse, Serghei Kirienko.

Plecarea lui Kozak, o fisură rară în cercul restrâns al lui Putin

Plecarea lui Dmitri Kozak reprezintă una dintre puținele fisuri cunoscute din cercul restrâns al lui Vladimir Putin de la începutul invaziei, în februarie 2022. Luna trecută, The New York Times relata că Kozak a fost singurul oficial de rang înalt apropiat de Putin despre care se știe că și-a exprimat deschis dezacordul față de invazie.

Criticile lui Kozak, care nu au fost făcute niciodată publice, reflectau frustrarea din rândul unei părți a elitei moscovite legate de refuzul lui Putin de a face compromisuri. Cu toate acestea, nu există indicii că plecarea consilierului ar semnala o ruptură mai amplă în rândul oficialilor apropiați președintelui rus.

Putin şi Kozak şi-au început colaborarea în anii 1990

Kozak este unul dintre "longevivii" administraţiei prezidenţiale ruse. Acesta a fost alături de Putin încă din anii 1990, când au lucrat împreună la Primăria din Sankt Petersburg. De-a lungul timpului, el a preluat unele dintre cele mai importante misiuni ale liderului de la Kremlin, printre care organizarea Jocurilor Olimpice de iarnă de la Soci din 2014 și integrarea Crimeei în Federația Rusă după anexarea peninsulei de către Putin în același an.

El a venit să lucreze la Kremlin în 1999 în funcţia de adjunct al şefului pentru afaceri juridice. Boris Elţîn era preşedinte la acea vreme, iar Aleksandr Voloşin era şeful administraţiei sale, scrie TASS care publică un CV profesional amănunţit al lui Dmitri Kozak.

Kozak, autorul Memorandumului care ar fi transformat R. Moldova într-o "federaţie asimetrică"

În toamna anului 2003, sub conducerea lui Dmitri Kozak, a fost elaborat un plan de soluţionare a conflictului transnistrean, denumit de presă "Memorandumul Kozak". Documentul prevedea transformarea Moldovei într-o "federaţie asimetrică" cu două regiuni autonome, Transnistria şi Găgăuzia. Acesta propunea afirmarea limbii ruse ca limbă de stat, introducerea unor cote pentru reprezentanţii regiunilor autonome în organismele guvernamentale moldoveneşti, crearea unui parlament bicameral şi alte măsuri.

Cu toate acestea, în ultimul moment, în noaptea de 24-25 noiembrie 2003, preşedintele moldovean de atunci, Vladimir Voronin, a refuzat să semneze acordul pe care îl parafase personal.

Kozak a pierdut teren în sfera politică din cauza criticilor la adresa invaziei Ucrainei

Până la invazia din 24 februarie 2022, Kozak conducea negocierile cu Ucraina. Potrivit unor surse apropiate Kremlinului, el s-ar fi opus invaziei într-o ședință a consiliului de securitate desfășurată cu câteva zile înainte și le-ar fi spus ulterior apropiaților săi că războiul pornit de Putin a fost o greșeală. La începutul anului, Kozak l-ar fi sfătuit pe președinte să oprească luptele în Ucraina și să inițieze negocieri de pace.

Până la invazia Ucrainei, Dmitri Kozak era considerat unul dintre cei mai influenți oameni din Kremlin. Însă în ultimii trei ani, a pierdut teren în fața altui adjunct al șefului administrației prezidențiale, Serghei Kiriyenko, care a sprijinit invazia lui Putin. Responsabilitățile lui Kozak privind relațiile cu fostele republici sovietice, precum Moldova și regiunile separatiste din Georgia, au fost preluate de Kiriyenko.

În ciuda tensiunilor, Putin s-a arătat reticent în a rupe complet legătura cu Kozak, fiind cunoscut pentru loialitatea față de vechii săi colaboratori. De exemplu, când l-a înlocuit pe controversatul ministru al apărării, Serghei Șoigu, anul trecut, Putin l-a menținut aproape, numindu-l secretar al consiliului de securitate. Predecesorul acestuia, Nikolai Patrușev, a rămas consilier la Kremlin.

Însă, pentru oficialii care îl contrazic pe Putin, consecințele pot fi mult mai grave. Roman Starovoiț, ministrul rus al Transporturilor, a fost găsit mort în luna iulie, într-un caz considerat de autorități drept o posibilă sinucidere, la doar câteva ore după ce Kremlinul anunțase destituirea sa. Presa rusă a relatat că Starovoiț fusese implicat într-un caz de corupție.

