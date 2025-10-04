Sunt proteste uriaşe pro-Palestina în multe oraşe ale lumii. Sute de mii de oameni sunt revoltaţi că Israelul a blocat flota de ajutoare pentru Fâşia Gaza. În Italia, este grevă generală pentru cauza palestiniană, iar MAE a emis o avertizare de călătorie pentru acest weekend. Între timp, declaraţia unui ministru israelian face înconjurul lumii. Oficialul spune că activiştii sunt criminali care doresc să ajute teroriştii.

"Aceștia sunt teroriștii flotilei, aceștia sunt teroriștii. Uitați-vă la ei, sunt toți criminali. Nu au venit pentru flotilă sau pentru ajutoare, au venit pentru Gaza și teroriști. Aceștia sunt teroriști!"

Sunt afirmaţiile care au făcut ocolul pământului în câteva minute. Imaginile au fost filmate în portul Ashdod unde ministrul Securității Naționale Itamar Ben-Gvir a ţinut să vadă personal cum arată activiştii care vor să ajute oamenii din Gaza.

458 de oameni, ţinuţi captivi de IDF

458 de oameni din Flotila umanitară Global Sumud sunt ţinuţi captivi de forţele israeliene pentru că au navigat împotriva blocajului. Patru activişti, toţi parlamentari italieni, au fost eliberaţi.

"Am stat într-un centru pentru identificare, pentru a fi monitorizați. Am fost îmbarcați în dube şi fotografiați. Ne-au cerut să facem o declarație în care să certificăm că suntem sănătoși" a explicat senatorul italian Marco Croatti.

"Suntem obosiți, dar suntem aici. Gândurile noastre sunt încă cu Gaza și cu toți oamenii care nu s-au întors încă" a spus Benedetta Scuderi, membră a Parlamentului European.

Proteste pro-Palestina în întreaga lume

Între timp, în întreaga lume au loc proteste pro-palestiniene. În Spania, Italia, Franţa, Grecia dar şi Malayezia şi Noua Zeelandă milioane de oameni au condamnat, în stradă, acţiunile israeliene.

În Italia este grevă generală în sprjinul palestinienilor. Ministerul Român al Afacerilor Externe a emis o averizare de călătorie pentru românii care merg în peninsulă. Sunt sfătuiți să evite zonele aglomerate în care au loc astfel de acțiuni și să urmărească instrucțiunile autorităților locale.

La Milano şi Bologna lucrurile au degenerat: protestatarii s-au ciocnit cu scutierii înarmaţi cu bastoane şi gaze lacrimogene.

Şi marile bulevarde din Barcelona au devenit neîncăptătoare pentru cei care sprijină cauza palestiniană

Între timp, planul de pace promovat de Donald Trump merge mai departe. Hamas a anunţat că e de acord să elibereze toţi ostaticii israelieni, dar vrea negocieri pentru celelalte condiţii.

Un purtător de cuvânt al armatei israeliene a anunţat că IDF continuă ofensiva în Gaza.

