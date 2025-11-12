Antena Meniu Search
Guvernul ucrainean îl suspendă din funcţie pe ministrul Justiţiei, în cadrul anchetei de corupţie în energie

Guvernul ucrainean l-a suspendat din funcţie pe ministrul Justiţiei Gherman Galuscenko, anunţă miercuri premierul Iulia Svîrîdenko, în cadrul unei anchete de corupţie în sectorul energiei. 

de Redactia Observator

la 12.11.2025 , 10:03
Ancheta priveşte un sistem de mite de 100 de milioane de dolari și implică înalți oficiali din domeniul energiei, conform Reuters.

Galuscenko a anunţat într-o postare pe Facebook că "suspendarea pe durata anchetei este o măsură civilizată şi adecvată".

”Mă voi apăra în faţa tribunalelor şi îmi voi  demonstra poziţia”, a adăugat el, fără să ofere vreun detaliu despre cauza anchetei.

Acuzaţii de mită în sectorul energiei sunt deosebit de sensibile pentru marele public, care este afectat de întreruperi îndelungate zilnice în mare parte a ţării, înainte de sosirea iernii, în timp ce ţara luptă să respingă atacuri masive ruse împotriva infrastructurilor ucrainene.

Dosarul reprezintă o lovitură pentru Volodimir Zelenski deoarece îl vizează, printre alţii, pe Timur Mindich, considerat ca făcând parte din cercul apropiat al președintelui încă din perioada în care acesta era actor și producător, înainte de a intra în politică.

Ei au fost parteneri de afaceri și asociați în proiecte media.

Dosarul, care a provocat furie publică în Ucraina și a atras atenția asupra luptei împotriva corupției, are în centru Energoatom (compania națională de energie nucleară) și o schemă de "comisioane ilegale" primite de la firme contractate pentru construirea de fortificații menite să apere infrastructura energetică împotriva rachetelor și dronelor rusești.

Presa ucraineană scrie că furnizorii și contractorii erau obligați să plătească mite de 10–15% din valoarea contractelor pentru a primi plăți sau a-și păstra statutul de furnizor. Se estimează că aproximativ 100 de milioane de dolari au fost spălați prin acest sistem.

 Dezvăluirile aprind îngrijorările partenerilor occidentali ai Ucrainei, în condițiile în care țara solicită noi finanțări atât pentru efortul de război, cât și pentru economie.

