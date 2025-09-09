Hoţ român căutat în 3 ţări, arestat în SUA. Cum îi lăsa fără bani pe clienţii care credeau că ATM-ul e stricat

Un român căutat în trei ţări a fost arestat în Texas, după ce a reuşit să fure mii de dolari printr-o metodă care i-a şocat până şi pe poliţiştii americani. Metoda folosită presupunea instalarea unui dispozitiv care bloca bancomatul şi împiedica eliberarea banilor. Ulterior, cel care monta capcana se întorcea la aparat şi strângea numerarul. Conaţionalul a fost oprit în trafic şi arestat. Bărbatul era căutat şi în Ungaria pentru infracţiuni legate de droguri.

Un cetățean român este acuzat de furt în Statele Unite, după ce ar fi folosit o metodă de fraudă la bancomate cunoscută sub numele de "cash trapping" pentru a fura bani de la victime din nordul statului Texas, potrivit poliției din Plano, citată de CBS News.

Suspectul, identificat ca Ionuț Aurel Iova, este acuzat că a instalat dispozitive care blocau eliberarea banilor în timpul retragerilor de numerar.

Autoritățile spun că bărbatul revenea mai târziu pentru a recupera banii rămași în aparat, iar victimele, inclusiv o persoană în vârstă, credeau că bancomatul era pur și simplu defect.

Articolul continuă după reclamă

"Crezând că bancomatul este defect, victimele de obicei pleacă să raporteze problema sau caută un alt ATM", au transmis polițiștii din Plano într-un comunicat publicat marți. "Infractorii revin apoi pentru a scoate dispozitivul și a colecta banii blocați".

Camerele de supraveghere au surprins jaful

Potrivit poliției, Iova ar fi vizat bancomatele din Plano, în special la o instituție financiară de pe Preston Road, în luna iulie.

"Camerele de supraveghere l-au surprins pe suspect instalând dispozitivul, clienți care aveau banii blocați și pe suspect revenind pentru a scoate dispozitivul și a fura banii", au precizat autoritățile.

El a fost arestat în Houston, în timpul unui control rutier efectuat de Departamentul pentru Siguranța Publică din Texas. Alte două persoane adulte au fost, de asemenea, reținute, au precizat polițiștii.

Mandate internaționale și acuzații de trafic droguri

Autoritățile spun că Iova este căutat și în Maryland și Canada pentru infracțiuni similare, iar în Ungaria există pe numele său acuzații legate de droguri.

Între timp, poliția din Plano a împărtășit câteva recomandări pentru a ajuta locuitorii să evite fraudele la bancomat. Utilizatorii sunt sfătuiți să inspecteze aparatele pentru a identifica eventuale dispozitive suspecte, să își acopere PIN-ul în timpul tranzacțiilor și să raporteze imediat orice activitate neobișnuită.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeți că mâncarea gătită acasă va fi înlocuită de livrările rapide? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰