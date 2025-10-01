"Îl lovea ca și cum ar fi dat cu piciorul într-o minge". Român, achitat pentru uciderea unui italian

În urmă cu doi ani, în fața unui bar din orașul Trivoli, Alessandro Castellaccio, un italian de 41 de ani era bătut cu sălbăticie și lăsat inconștient de către doi români. După șapte zile de agonie, bărbatul s-a stins pe patul de spital. Între timp, conaționalii au fost judecați rând pe rând.

"Îl lovea ca și cum ar fi dat cu piciorul într-o minge". Român, achitat în prima instanță pentru uciderea unui italian

Ionuț Voicu, în vârstă de 35 de ani și cel care i-a dat un pumn violent în față italianului trimițându-l direct la pământ, a fost condamnat în prima instanță la 14 ani și 10 luni. În luna mai, judecătorii Curții de Apel, i-au judecat apelul și i-au redus pedeapsa la 10 ani și 8 luni pentru omor voluntar. De cealaltă parte, Mircea Nadaf, 51 de ani, cel care i-ar fi aplicat lui Alessandro Castellaccio mai multe lovituri de picior când bărbatul era deja la pământ a fost recent achitat din lipsă de probe.

Ucis de două ori

Scandalul ar fi pornit după ce Alessandro Castellaccio le-ar fi cerut românilor să reducă volumul muzicii dat la maximum.

„Fratele meu a fost ucis de două ori: prima dată prin violență, a doua oară prin tăcere”, a declarat sora lui Alessandro Castellaccio, imediat după sentința Curții din Roma, care, marți, l-a achitat în primă instanță pe Mircea Nasaf din lipsă de probe. Magistrații Curții spun că nu s-a ajuns la certitudinea privind responsabilitatea inculpatului. „În 60 de zile vor fi comunicate motivele sentinței și abia atunci vor putea fi analizate și comentate în mod complet. Suntem pregătiți pentru apel”, a declarat avocatul Fabio Frattini, care reprezintă familia victimei, scrie Il Messaggero.

Doi ani de așteptare

Pentru Adele Castellaccio, sora lui Alessandro, ieri „justiția și-a întors fața în altă parte”. „După doi ani de așteptare, persoana acuzată că l-a ucis pe fratele meu a fost achitată și eliberată imediat. În mine este doar furie, dezgust și o durere care arde fără încetare. În ziua aceea nici măcar nu s-au făcut măsurători la fața locului, nu s-au luat numele martorilor prezenți. Și apoi este responsabilitatea unei mulțimi mute. Unde toți văd totul și totuși în ziua aceea, ce coincidență, nimeni nu a văzut nimic. Nimeni nu a avut curajul să spună adevărul. Eu acea piață o cunosc, pentru că am crescut acolo. De aceea o spun clar: sunteți toți vinovați pentru că ați tăcut. Nu credeți că tăcerea vă protejează. A făcut doar posibilă această nedreptate”, a scris femeia pe Facebook și îi roagă pe cei care au văzut ce s-a întâmplat să aibă curajul să spună.

„Îl lovea ca și cum ar fi dat cu piciorul într-o minge, când el era deja inconștient”, a declarat partenerei victimei, care a ajuns în timp ce bătaia era în desfășurare. După o săptămână de agonie, Alessandro Castellaccio a murit la spital. În boxa acuzaților au ajuns Ion Voicu, bărbatul care i-a aplicat pumnul mortal, și Mircea Nasaf, identificat drept cel care l-ar fi lovit cu picioarele după aceea. O furie dezlănțuită după o primă ceartă între victimă și un al treilea conațional, care, potrivit constatărilor, nu a participat la agresiunea mortală.

