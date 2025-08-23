Antena Meniu Search
Video Imagini dramatice cu momentul în care un pod se prăbuşeşte în China. 12 persoane au murit

Doisprezece persoane au murit în China după ce podul la care lucrau s-a prăbuşit. Este vorba despre un pod feroviar peste Fluviul Galben, potrivit Mediafax, care citează Associated Press.

de Redactia Observator

la 23.08.2025 , 15:33
Un pod s-a prăbuşit în China. 12 persoane au murit

Incidentul s-a produs vineri în provincia chineză Qinghai, din nord-vestul Chinei. Un cablu de oţel s-a rupt în timpul unei operaţiuni de tensionare.

O porţiune a podului a dispărut, iar alta atârnă deasupra apei. Podul are o lungime de 1,6 kilometri, iar platforma sa se află la 55 de metri deasupra râului.

Cel puțin 12 muncitori aflați pe pod în momentul incidentului au murit. Alți patru sunt dispăruți. Ei sunt căutați cu bărci, un elicopter și roboți.

