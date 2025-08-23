Video Imagini dramatice cu momentul în care un pod se prăbuşeşte în China. 12 persoane au murit
Doisprezece persoane au murit în China după ce podul la care lucrau s-a prăbuşit. Este vorba despre un pod feroviar peste Fluviul Galben, potrivit Mediafax, care citează Associated Press.
Un pod s-a prăbuşit în China. 12 persoane au murit - X
Incidentul s-a produs vineri în provincia chineză Qinghai, din nord-vestul Chinei. Un cablu de oţel s-a rupt în timpul unei operaţiuni de tensionare.
O porţiune a podului a dispărut, iar alta atârnă deasupra apei. Podul are o lungime de 1,6 kilometri, iar platforma sa se află la 55 de metri deasupra râului.
Articolul continuă după reclamă
Cel puțin 12 muncitori aflați pe pod în momentul incidentului au murit. Alți patru sunt dispăruți. Ei sunt căutați cu bărci, un elicopter și roboți.Înapoi la Homepage
Comentarii
Întrebarea zilei
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰