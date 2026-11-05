Până și Fox News începe să-l critice pe Trump: "Murdoch nu vrea să fie de partea unui loser"

Imperiul media al lui Rupert Murdoch, miliardarul american care deține unele dintre cele mai influente ziare și televiziuni din SUA, ca Fox News, The Wall Street Journal și New York Post, începe să se distanțeze de Donald Trump, după ce republicanii au fost înfrânți la alegerile de miercuri și au pierdut controlul Congresului, scrie Financial Times.

Prima pagină din NYP după ce republicanii lui Donald Trump au pierdut alegerile pentru Congres - NYP

Primele semne s-au văzut chiar în seara alegerilor, pe care Donald Trump a petrecut-o cu ochii lipiți de Fox News. În timp ce partidul său suferea o înfrângere istorică, președintele american ataca furios canalul preferat de televiziune, scrie Financial Times.

S-a plâns de vocea unei prezentatoare, i-a trimis mesaje altui prezentator aflat în direct ca să-i ceară să o atace și a acuzat Fox News că s-a întors împotriva lui.

Încă din seara alegerilor, imperiul media al lui Rupert Murdoch a început să ia în calcul un viitor al Partidului Republican fără Trump.

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La scurt timp după miezul nopții, echipa editorială a prestigiosului ziar The Wall Street Journal a publicat un editorial în care a transmis că Trump este "principalul arhitect" al înfrângerii republicanilor și a cerut partidului să înceapă o dezbatere despre valori și direcție, după plecarea acestuia.

Și tabloidul The New York Post a publicat ieri pe prima pagină imaginea lui Trump neputincios, înghițit de un tsunami albastru. "Trump suferă o înfrângere istorică, în timp ce democrații câștigă detașat alegerile de la jumătatea mandatului", așa suna titlul.

Chiar și la Fox News, care are cei mai influenți prezentatori conservatori şi pro-Trump din America, atmosfera devenise mai rece.

Până și Sean Hannity, un apărător înverșunat al lui Trump, a spus "convins 100%" că rezultatul alegerilor ar fi fost diferit dacă președintele nu ar fi declanșat războiul din Iran. Laura Ingraham, o altă susținătoare fidelă a lui Trump, a declarat că războiul a fost "foarte dificil și explicat insuficient".

Înfrângerea fără drept de apel la alegeri ar putea provoca schimbări în Partidul Republican. Deja au început să apară întrebări în legătură cu viitorul alianței prin care Trump a dominat dreapta americană în ultimul deceniu.

Trump a irosit o șansă rară de a promova reforme conservatoare, se mai arată în editorialul WSJ, care a catalogat cel de-al doilea mandat drept "imprevizibil" și dominat de capriciile președintelui american.

"Partidul Republican are nevoie de o dezbatere despre ceea ce reprezintă după Donald Trump și să sperăm că aceasta va începe chiar săptămâna aceasta", mai transmite echipa editorială.

Promovarea cauzei conservatoare este extrem de importantă pentru Murdoch. Anul trecut, a acceptat să dea peste 3 miliarde de dolari către trei dintre copiii săi, pentru a se asigura că, după moartea sa, controlul asupra imperiului media va ajunge la fiul său cel mare, Lachlan, iar grupul își va păstra orientarea de dreapta.

Murdoch încearcă să anticipeze cine va ajunge la putere și să se apropie de acei politicieni înainte ca ei să devină foarte influenți, ca să le poată influența agenda, a explicat un fost director al News Corp.

"Are un instinct extraordinar pentru a simți în ce direcție bate vântul și vrea să se poziționeze repede pentru a putea exercita influență și pentru ca persoana respectivă să se simtă datoare față de el. Rupert nu vrea să fie de partea unui loser. Nu-l mai interesează Trump, îl interesează publicul", a spus acesta.

Distanțarea de Trump vine însă la pachet cu o problemă comercială. Fox News vrea să păstreze publicul tradițional, dar să și atragă telespectatori mai tineri, mai ales în condițiile în care postul rival Newsmax este gata să profite de orice schimbare de direcție.

Audiențele Fox News în prime time au scăzut puternic, cu 28% în octombrie față de anul trecut. Telespectatorii sunt "obosiți", a motivat Lachlan Murdoch, directorul executiv al Fox.

Postul a transmis că a rămas totuși cel mai urmărit canal de televiziune prin cablu și că și-a mărit prezența în online, unde videoclipurile sale au acumulat anul acesta 3,9 miliarde de vizualizări pe YouTube, cu aproape un miliard mai multe decât cel mai apropiat rival din rândul televiziunilor de știri prin cablu - MS NOW (fostul MSNBC)

Trump a venit cu o altă explicație în noaptea alegerilor. Audiențele Fox se "prăbușesc" pentru că postul este "ÎMPOTRIVA mea!".

Cu toate astea, Fox News rămâne legat puternic de Trump. Fosta purtătoare de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, devenită între timp comentatoare la Fox News, le-a spus telespectatorilor în noaptea alegerilor că "tocmai vorbise" cu Trump. I-a apărat realizările și s-a plâns că presa tradițională nu vorbește despre succesele sale.

Ieri, postul a dedicat o bună parte din spaţiu criticilor la adresa influenței tot mai mari a democraților socialişti.

Deși a atacat canalul online, Trump tot le-a oferit celor de la Fox News un interviu lung, în direct. A discutat cu prezentatorii Bret Baier și Martha MacCallum mai bine de 20 de minute. Părea calm și aproape resemnat, în timp ce cei doi îi cereau să explice înfrângerea surprinzătoare.

A evitat să dea un răspuns direct întrebărilor despre războiul din Iran și despre membrii cabinetului său și chiar i-a felicitat pe democrați pentru rezultatele obținute.

"E doar un moment, Bret. Cred că asta era starea de spirit a alegătorilor. Eu fac lucruri extraordinare de multă vreme", a spus el.