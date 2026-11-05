De ce a pierdut Trump alegerile: "Cea mai mare greșeală politică din ultimele două decenii". Analiză WSJ

Războiul din Iran, prețurile mari la benzină și calculele greșite făcute de Donald Trump au dus la una dintre cele mai categorice înfrângeri electorale, deși la începutul anului președintele controla scena politică americană, arată o analiză The Wall Street Journal.

Donald Trump la plecarea de la un miting de campanie din Ohio, luna trecută - Profimedia

La începutul anului, puterea lui Donald Trump părea nelimitată, avea control total asupra Congresului, era urmat de șefii marilor companii, iar în Partidul Democrat era haos. Însă avea să ia o decizie care a schimbat totul, explică The Wall Street Journal.

Războiul cu Iranul

După ce a promis cu surle și trâmbițe în campania electorală din 2024 că va pune capăt războaielor din străinătate, Trump nu doar că nu a putut opri războiul din Ucraina, a mai şi mizat pe declanșarea unuia nou, în Iran.

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S-a ales cu un nou conflict fără soluție la orizont, în care au murit peste 20 de militari americani, care i-a costat pe contribuabilii americani peste 47 de miliarde de dolari și care a scumpit totul, de la transport până la îngrășăminte.

Ieri Trump a suferit una dintre cele mai dure înfrângeri pentru un președinte din istoria recentă. Cel mai probabil, scriu jurnaliștii americani, a fost o consecință directă a războiului cu Iranul. Decizia a mărit prețul benzinei cu 40%, i-a făcut pe mulți dintre cei mai fideli susținători ai săi să se simtă trădați și a tras, practic, cortina peste era Trump.

Matt Walsh, un comentator politic conservator, a descris războiul din Iran drept "cea mai mare greșeală politică din ultimele două decenii" și o trădare a mișcării America First. "Va trebui să găsim un nou lider, pentru că Trump a abandonat-o", a declarat el într-un interviu.

În primăvară, consilierii i-au spus lui Trump că războiul din Iran i-ar putea afecta pe republicani la alegeri, dar președintele le-a spus că era destul timp pentru o soluție, au dezvăluit sursele WSJ.

Deși în public apăra războiul, în privat i-a întrebat pe apropiați, inclusiv pe angajații fără funcții de rang înalt, dacă ar trebui să schimbe direcția. Un oficial de la Casa Albă a precizat că Trump obișnuiește adesea să ceară opinii, asta nu înseamnă că este nehotărât.

Politicile dure antiimigraţie şi voturile hispanicilor

Războiul nu a fost singura problemă care a contribuit la înfrângerea zdrobitoare a republicanilor. Trump și-a pierdut avantajul din 2024 și în ceea ce privește imigrația.

Măsurile agresive antiimigrație au făcut ca trecerile ilegale de frontieră să coboare la cel mai scăzut nivel din ultimele decenii, dar au provocat și confruntări în orașele americane, care au dus iarna trecută la moartea a doi americani în Minnesota.

Rezultatele alegerilor arată că în zonele din SUA unde cel puțin 80% dintre locuitori sunt de origine hispanică, democrații au obținut cu 40 de puncte procentuale mai multe voturi decât republicanii.

Trump și-a schimbat de mai multe ori părerea despre cât de dure trebuie să fie măsuri împotriva imigrației ilegale. La un moment dat își dorea o înăsprire a lor, dar după ce prima-doamnă Melania s-a plâns că au fost deportate persoane pe care le cunoștea, președintele a dat vina pe Stephen Miller, arhitectul campaniei antiimigrație, spunând că a mers prea departe. Republicani din Texas și Florida s-au plâns în privat la Casa Albă.

O sursă citată de WSJ spune că Trump le-a spus de mai multe ori consilierilor că nu îl interesau deloc alegerile de la jumătatea mandatului. Obosise să se mai preocupe de problemele interne, pe care nu le considera la fel de importante precum politica externă și moștenirea pe care vrea să o lase.

Când a fost avertizat, în primăvară și vară, că sondajele arătau că alegătorii sunt tot mai preocupați de inflaţiie şi costul tot mai mare al vieții, Trump a dat vina pe sondajele "false". Ba chiar, într-o ședință, ar fi spus că în 2016 nu a comandat niciun sondaj și totuși a câștigat alegerile.

Candidați republicani aleși în funcţie de loialitate

O altă greșeală de calcul a lui Trump a fost aceea că i-a înlăturat din cursele pentru Senat pe candidații republicani cu șanse mai mari de câștig, inclusiv în Georgia, Carolina de Sud, Carolina de Nord și Texas.

Consilierii lui au încercat să-l apere, spunând că nu e vinovat de înfrângere pentru că a participat la 30 de mitinguri electorale și că și ceilalți candidați, pe care nu îi alesese el, ar fi pierdut.

"Chiar nu trebuia să se ajungă aici. Trufia merge înaintea căderii. Va fi un semnal de alarmă pentru Partidul Republican", a acuzat republicanul Ralph Norman, membru al Camerei Reprezentanților, care, după intervenția lui Trump, a pierdut nominalizarea partidului în Carolina de Sud în fața senatoarei Darline Graham

Popularitatea lui Trump scădea când creștea prețul la benzină

În august, sondajele arătau că republicanii și-au pierdut avantajul și la economie. Americanii spuneau deja în mod covârșitor că Trump este responsabil de inflație, nu democrații, spre marea îngrijorare a consilierilor de la Casa Albă, care au descoperit că popularitatea lui Trump scădea când creștea prețul la benzină.

Consilieri precum Newt Gingrich, fost președinte al Camerei Reprezentanților, și Sean Hannity, prezentator la Fox News, l-au îndemnat pe Trump, cu grijă să nu-l supere, să acorde mai multă atenție inflației.

Cu toate acestea, președintele a continuat să se înconjoare de opinii optimiste. În vară, asistenta sa personală, Natalie Harp, le spunea donatorilor partidului că Trump era cel mai popular președinte republican din toate timpurile.

Deconectarea de la problemele reale ale americanilor

În septembrie, prețul benzinei în SUA a crescut cu 16 cenți într-o singură săptămână. Potrivit unui analist de sondaje, republicanii o să ţină minte ultima săptămână din septembrie ca fiind "săptămâna în care totul s-a prăbușit".

Panica s-a răspândit în rândul strategilor republicani. Sondajele începeau să arate că sunt în pericol inclusiv bastioanele republicane, adică statele unde republicanii câștigau de decenii. Sfătuit să-și modereze pozițiile, Trump a refuzat, amintind că el este președintele.

Inclusiv în ultima săptămână de campanie, Trump se comporta de parcă scumpirea benzinei nu este o problemă atât de mare. Se abătea adesea de la discursurile pregătite. În loc să vorbească despre preocupările americanilor, făcea glume despre aspectul fizic al candidaților republicani.

"M-am uitat la fundul lui, apoi la picioarele lui. Am zis: La naiba, fundul lui e o grămadă de mușchi!" este unul dintre comentariile sale despre fundul lui senatorului de Ohio, Jon Husted, învins în cele din urmă miercuri. Trump credea că în acest mod îi făcea pe candidații republicani mai interesanți pentru alegători.

Iar în timp ce acuzațiile de corupție care vizau administrația și familia Trump urcau în topul preocupărilor electoratului, Trump continua să se concentreze pe proiecte megalomanice ca noua sală de bal la Casa Albă, Arcul de Triumf de 80 de metri sau renovarea Kennedy Center. La un moment dat, a luat un invitat afară din Biroul Oval ca să-i arate literele aurii care formau inscripția "The Rose Garden" ("Grădina de trandafiri").

Pentru consilierii săi devenise o pierdere de timp să-i ceară să nu mai vorbească despre sala de bal. Organiza săptămânal ședințe lungi pe această temă și îi făcea plăcere să facă tururi de prezentare.

Cu o zi înaintea alegerilor, Trump a ținut un discurs de aproape o oră la bazinul de la Memorialul Lincoln. Consilierii spuneau că este ultimul său mesaj de campanie către alegători, dar Trump a vorbit tot discursul despre înfrumuseţarea capitalei, curățarea graffitiurilor și înlocuirea conductelor ruginite. La final, nu mai era suficient timp ca să discute despre planurile pentru țară.

După discurs, Trump era euforic. Susținea că alegerile urmau să iasă bine pentru că era un entuziasm extraordinar în rândul republicanilor. Și dacă nu aveau să iasă bine, nu el ar fi fost de vină, pentru că a făcut tot ce a putut.

Trump a spus că republicanii au pierdut alegerile "pentru că nu am fost eu pe buletinul de vot". Totuși, chiar el le-a spus de zeci de ori alegătorilor în campanie să își imagineze că el se află pe buletinul de vot.