Harta Europei arată că tot sudul continentului trece prin foc. Incendiile devastatoare distrug mii de hectare de păduri. Una dintre cele mai cunoscute plaje din Sardinia e acum un câmp de scrum, plin de cenuşă. 200 de turişti şi localnici s-au refugiat în apă şi pe stânci.

Peste o sută de oameni au fost salvaţi cu bărcile de Garda de Coastă, în timp ce pompierii au intervenit cu zeci de autospeciale, un elicopter şi două avioane. La mal, incendiul nu a iertat nimic. "Într-o oră a luat foc tot ce era până la plajă, 100 de hectare sau poate mai mult. Chioşcul nostru a fost distrus, evident, era din lemn. Sezonul este terminat. Vântul bătea cu mare putere. Băiatul care lucra la celălalt chioşc şi fiul lui au încercat să îl stingă, dar flăcările era foarte puternice şi au trebuit să se îndepărteze".

Primarul din Villasimius acuză că incendiul a fost provocat intenţionat, iar autorităţile au lansat o anchetă. Mare parte din insulă a rămas sub cod roşu din cauza temperaturilor ridicate şi a vântului care bate cu peste 60 de kilometri pe oră.

Dezastru în Bulgaria

În acest timp, Bulgaria a activat Mecanismul European de Protecţie Civilă din cauza celor 260 de focare care au cuprins ţara. Cel mai periculos este cel din regiunea Strumeani, în sudul ţării. Acolo intervin patru elicoptere trimise de alte state, inclusiv unul din România. "După discuţii cu colegii din România, am aflat că au posibilitatea să ne trimită un elicopter Black Hawk. Ne aşteptăm să intre în acţiune astăzi".

Numărul mare de focare a copleşit însă pompierii din ţara vecină. Mai multe case au ars într-un sat în apropiere de Sofia. Lângă oraşul Yambol a fost decretată stare de urgenţă, iar localnicii luptă alături de pompieri. "Am încercat să stingem focul în altă zonă, nu am reuşit. Ne-am urcat în maşini şi am venit aici. Este o situaţie extrem de gravă şi de dificilă. Îi rog pe toţi voluntarii disponibili să vină să ajute".

Ploile torenţiale, prăpăd în Austria

În paralel, poliţiştii au reţinut doi bărbaţi cu antecedente penale care au provocat intenţionat incendii în Veliko Târnovo. Ambii vor fi judecaţi acum pentru terorism. Tot un piroman este responsabil şi pentru incendiul care ameninţă al patrulea cel mai mare oraş din Turcia, Bursa. 3.500 de oameni din şase sate au fost evacuaţi, iar peste 1.700 de pompieri se luptă de trei zile să aducă flăcările sub control.

Un alt focar din sudul ţării a fost stins după mai multe zile. Lupta cu flăcările a costat însă scump - cinci pompieri au murit duminică, iar bilanţul victimelor a urcat la 17 în această lună. În acest timp, un incendiu major a izbucnit într-o suburbie a Atenei, într-o zonă cu vegetaţie deasă. În Austria, ploile torenţiale au provocat inundaţii şi evacuarea a 150 de copii dintr-o tabără de cercetaşi

