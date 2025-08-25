Video Incendii puternice în California şi Oregon: 200 de oameni evacuaţi, peste 1.200 de pompieri mobilizaţi
Aproape 200 de oameni au fost evacuaţi în California şi Oregon din cauza unor incendii de vegetaţie puternice.
Alte câteva sute de persoane şi-au părăsit casele de bună voie, după ce flăcările s-au apropiat periculos de mult de locuinţe.
Autorităţile au mobilizat peste 1.200 de pompieri şi 10 elicoptere pentru a stinge focarele scăpate de sub control.Înapoi la Homepage
Comentarii
Întrebarea zilei
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰