Aproape 200 de oameni au fost evacuaţi în California şi Oregon din cauza unor incendii de vegetaţie puternice.

Alte câteva sute de persoane şi-au părăsit casele de bună voie, după ce flăcările s-au apropiat periculos de mult de locuinţe.

Autorităţile au mobilizat peste 1.200 de pompieri şi 10 elicoptere pentru a stinge focarele scăpate de sub control.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi renunţat la achiziţia unei locuinţe din cauza majorării TVA? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰