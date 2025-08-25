Antena Meniu Search
Video Incendii puternice în California şi Oregon: 200 de oameni evacuaţi, peste 1.200 de pompieri mobilizaţi

Aproape 200 de oameni au fost evacuaţi în California şi Oregon din cauza unor incendii de vegetaţie puternice.

de Redactia Observator

la 25.08.2025 , 20:49

Alte câteva sute de persoane şi-au părăsit casele de bună voie, după ce flăcările s-au apropiat periculos de mult de locuinţe.

Autorităţile au mobilizat peste 1.200 de pompieri şi 10 elicoptere pentru a stinge focarele scăpate de sub control.

