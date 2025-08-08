Video Incendiul devastator din Aude, sub control. Este cel mai amplu din ultimii 80 de ani
Cel mai amplu incendiu din Franţa din ultimii 80 de ani este sub control, au anunţat aseară autorităţile. Focul din departamentul Aude a distrus peste 17.000 de hectare - o suprafaţă mai mare decât tot Parisul.
Incendiul a ucis o femeie de 65 de ani şi a distrus zeci de locuinţe. Sute de pompieri rămân încă mobilizaţi.
Astăzi, 11 departamente din jumătatea sudică a Franţei sunt plasate sub cod portocaliu de caniculă, lucru care expune în continuare regiunea la un risc ridicat de incendii de vegetaţie.
