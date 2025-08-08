Cel mai amplu incendiu din Franţa din ultimii 80 de ani este sub control, au anunţat aseară autorităţile. Focul din departamentul Aude a distrus peste 17.000 de hectare - o suprafaţă mai mare decât tot Parisul.

Incendiul a ucis o femeie de 65 de ani şi a distrus zeci de locuinţe. Sute de pompieri rămân încă mobilizaţi.

Astăzi, 11 departamente din jumătatea sudică a Franţei sunt plasate sub cod portocaliu de caniculă, lucru care expune în continuare regiunea la un risc ridicat de incendii de vegetaţie.

