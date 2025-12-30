Un incident produs la o instalație de transport pe cablu din nordul Italiei a dus la rănirea a trei persoane și la blocarea a aproximativ 100 de turiști, inclusiv copii, la aproape 2.800 de metri altitudine. Evacuarea se face cu elicoptere, iar pârtiile de schi au fost închise.

Incident la o telecabină recent modernizată din Italia. Trei răniți și peste 100 de oameni blocați la 2.800 m - Captură X | Vigili del Fuoco

Incidentul a avut loc la telecabina din Macugnaga, în provincia Verbano-Cusio-Ossola. Potrivit primelor informații, accidentul s-a produs la stația de sosire de pe Monte Moro, la aproximativ 2.800 de metri altitudine, posibil după ce cabina a ajuns cu o viteză prea mare în stație, scrie la Repubblica.

În urma impactului, trei persoane au fost rănite.

Răniții au primit îngrijiri la fața locului

Cele trei persoane rănite au fost asistate imediat de un medic și un asistent medical care se aflau întâmplător în zonă. Ulterior, acestea urmează să fie evacuate cu elicopterul sanitar. Autoritățile italiene precizează că victimele nu sunt în pericol de viață.

Instalația funiculară a fost oprită complet. Pentru evacuarea celor aproximativ 100 de persoane aflate în zonă - printre care și copii - vor fi folosite elicoptere ale pompierilor și ale Gărzii Financiare. Toți cei blocați sunt nevătămați, însă nu pot coborî din cauza opririi instalației.

Pârtiile de schi, închise după incident

După producerea accidentului, pârtiile de schi din zonă au fost închise, iar instalația de transport pe cablu a fost scoasă din funcțiune până la finalizarea verificărilor.

Telecabina leagă localitatea Macugnaga, situată la baza versantului estic al masivului Monte Rosa, de zona Monte Moro, aflată la aproximativ 2.850 de metri altitudine. Instalația a fost construită în 1962 și a trecut printr-o revizie generală la începutul anului 2023, când au fost înlocuite motoarele, rolele și cabinele.

Lucrările au costat două milioane de euro, dintre care 1,8 milioane au fost asigurate de Regiunea Piemonte, iar 200.000 de euro au fost alocați de autoritățile locale din Macugnaga.

Autoritățile italiene continuă verificările pentru a stabili cauzele exacte ale incidentului.

