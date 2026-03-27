Incident incredibil într-o şcoală din Italia. Un copil de 13 ani a venit la cursuri înarmat cu un cuţit, hotărât să se răzbune pe profesoara de franceză, despre care era convins că îl hărţuieşte. A rănit-o grav, în văzul întregii lumi, pentru că a purtat la gât un telefon mobil care a filmat şi a transmis în direct atacul pe reţelele sociale. Cu o zi înainte, a scris pe internet ce avea de gând să facă, dar nimeni nu a încercat să îl oprească.

Aproape două minute. Atât durează înregistrarea atacului săvârşit de băiatul de 13 ani. Imaginile arată mersul agitat al copilului şi traseul său pe culoarele şcolii. Urcă scările şi dă nas în nas cu victima care aşteaptă liniştită să intre la ore. O loveşte fără milă, orbit de furie. Băiatul purta un tricou pe care era scris cu roşu, cu litere mari: "VENDETTA" - "răzbunare", în limba italiană. Avea la el şi un pistol și un spray lacrimogen.

Cu mai puţin de 24 de ore înainte de atac, băiatul a postat pe reţelele sociale un mesaj lung în care încerca să îşi justifice gestul.

"O să-mi ucid profesoara de franceză. Alegerea nu este întâmplătoare, este deliberată. Îi place să mă vizeze, să mă umilească în fața tuturor, să facă comentarii răutăcioase, să facă glume neamuzante și să justifice violența împotriva mea, chiar și atunci când eram în mod clar victima", anunța tânărul.

În faţa a zeci de copii, băiatul a tăbărât asupra profesoarei în vârstă de 57 de ani şi a lovit-o în zona gâtului. Femeia s-a prăbuşit la pământ dar agresorul a continuat să o lovească. A fugit apoi şi a fost prins în faţa şcolii de un alt profesor, ajutat de doi îngrijitori. Victima sa a ajuns la spital în stare gravă. Medicii au operat-o şi au reuşit să îi salveze viaţa.

Între timp, şi alte detalii şocante ies la iveală: surse apropiate grupului de elevi din care făcea parte atacatorul spun că acesta ar fi intenţionat recent să îşi ucidă tatăl. Părinţii băiatului sunt divorţaţi iar anchetatorii încearcă să afle dacă mediul în care trăieşte are vreo legătură cu atacul său.

