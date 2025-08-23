Fosta iubită şi asociată a celebrului pedofil american Jeffrey Epstein spune că nu l-a văzut niciodată pe Donald Trump să aibă un comportament inadecvat. Declaraţia apare în transcriptul unui interogatoriu făcut public de Departamentul american de Justiție. Condamnată la 20 de ani de închisoare pentru trafic de minori, Ghislaine Maxwell a mai sugerat că Epstein nu s-ar fi sinucis. Publicarea interogatoriului vine după ce oameni simpli, membri de partid şi influenceri i-au cerut socoteală lui Trump pentru că nu a desecretizat dosarele Epstein.

Departamentul de Justiție al Statelor Unite a publicat recent transcrierea unui interviu cu Ghislaine Maxwell, fosta parteneră a lui Jeffrey Epstein, condamnată la 20 de ani de închisoare pentru trafic de minori.

În timpul discuției cu procurorul general adjunct Todd Blanche, Maxwell a afirmat că nu l-a văzut niciodată pe Donald Trump "într-un cadru nepotrivit" și că președintele american s-a comportat întotdeauna "cordial și respectuos" cu ea, scrie SkyNews.

Potrivit transcriptului, Maxwell a amintit că l-ar fi cunoscut pentru prima dată pe Donald Trump la începutul anilor ’90, prin intermediul tatălui ei, magnatul media Robert Maxwell. Acesta era prieten cu Trump și o aprecia pe Ivana Trump, fosta soție a miliardarului, care provenea din aceeași țară de origine ca și Robert Maxwell – Cehoslovacia.

Declarațiile lui Maxwell vin pe fondul controverselor și teoriilor conspirației legate de relațiile dintre Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell și personalități politice sau financiare de rang înalt, inclusiv foști sau actuali președinți. Maxwell a declarat că nu știe nimic despre o așa-numită "listă de clienți" ai lui Epstein și că nu l-a văzut pe Trump beneficiind de masajele pentru care au fost aduse minore.

Întrebată despre comportamentul lui Trump, Maxwell a precizat: "Îi admir realizarea extraordinară de a deveni președinte." În paralel, presa americană notează că avocații lui Maxwell continuă să conteste corectitudinea procesului și să aducă în discuție posibilitatea unei grațieri prezidențiale. Donald Trump a declarat recent că are "dreptul să acorde grațieri", dar că "nimeni nu i-a cerut să facă acest lucru" în cazul Maxwell.

Ghislaine Maxwell a fost mutată recent într-un penitenciar cu regim minim de securitate din Texas, după ce a ispășit parte din pedeapsă într-o închisoare federală din Florida.

