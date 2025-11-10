Video Interviu cu Zelenski, întrerupt de o pană de curent la Kiev. "Acestea sunt condițiile noastre de viaţă"
Volodimir Zelenski a rămas în beznă după atacurile Rusiei chiar în timpul unui interviu acordat unui jurnalist de la The Guardian. Până când problema s-a remediat, cei doi au continuat discuţia pe întuneric.
La câteva secunde după ce Zelenski s-a așezat să vorbească cu jurnalistul The Guardian, interviul a fost cufundat în întuneric, când alimentarea cu energie electrică s-a oprit în interiorul Palatului Mariinski, aflat în inima capitalei ucrainene.
În ultimele săptămâni, Rusia a vizat în mod repetat rețeaua națională de energie a Ucrainei, ceea ce a dus la pene de curent frecvente în numeroase orașe și localități. Alte atacuri, produse în weekend, au redus capacitatea de producere a energiei a țării la "zero", potrivit companiei naționale de electricitate Centrenergo. Drone rusești au lovit, de asemenea, două centrale nucleare situate adânc în vestul Ucrainei, iar Kievul a cerut organismului de supraveghere nucleară al ONU să reacționeze, potrivit The Guardian.
Totuși, după ce un generator de rezervă al palatului a pornit, luminile au început să pâlpâie și s-au reaprins.
"Acestea sunt condițiile noastre de viață. E normal. Avem fluctuații de electricitate la Kiev, ca peste tot", a spus Zelenski, cu un zâmbet ironic.
El a spus că Putin ordonă "atacuri teroriste" asupra sistemului energetic al Ucrainei, ucigând civili și lăsându-i fără electricitate și apă.
