Iranienii vor să taxeze navele care trec prin Strâmtoarea Ormuz

Deputaţii iranieni propun instituirea de taxe de trecere pentru nave în Strâmtoarea Ormuz, aflată în centrul mizelor în războiul actual din Orientul Mijociu.

"În parlament, lucrăm la un plan prin care statele vor trebui să plătească taxe şi impozite Republicii Islamice dacă Strâmtoarea Hormuz va fi folosită ca rută sigură" pentru transportul de energie şi mărfuri, a declarat Somayeh Rafiei, deputată de Teheran, citată de agenţia oficială de ştiri Isna.

Trecere strategică pentru transportul de hidrocarburi, Strâmtoarea Ormuz, care desparte Peninsula Arabică de Iran, este în mare parte blocată de Iran după războiul declanşat la 28 februarie de către Statele Unite şi Israel.

Marţi, preşedintele parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a afirmat că traficul prin strâmtoare, pe unde în mod obişnuit tranzita 20% din ţiţeiul mondial şi aproape 20% din gazul natural lichefiat, nu va reveni niciodată la "statutul său de dinainte de război".

În ultimele zile, Iranul a autorizat trecerea câtorva nave din ţări pe care le consideră aliate, avertizând că le va bloca pe cele din ţări considerate ostile.

O reuniune de criză a Organizaţiei Maritime Mondiale (OMI) se desfăşoară miercuri şi joi la Londra, vizând găsirea de "măsuri practice" pentru asigurarea securităţii Strâmtorii Ormuz, unde în prezent sunt blocate în jur de 3.200 de nave cu 20.000 de marinari.

