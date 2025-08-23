Antena Meniu Search
Iranul anunță că a ucis șase membri ai unui grup "terorist" care ar avea legături cu Israelul

Iranul a anunţat că forţele de securitate au ucis şase membri ai unui grup "terorist" care ar avea legături cu Israelul. Operaţiunea ar fi avut loc în sud-estul ţării, potrivit Agerpres, care citează AFP.

de Redactia Observator

la 23.08.2025 , 21:29
Iranul anunță că a ucis șase membri ai unui grup "terorist" care ar avea legături cu Israelul - en.irna.ir

În timpul unui schimb intens de focuri cu teroriști în provincia Sistan-Balucistan, şase dintre atacatori au fost ucişi și doi arestați, potrivit unui comunicat al serviciilor iranien de informații, citat de Agerpres.

Locul și date exacte ale atacului nu au fost precizate.

"Documentele disponibile arată natura sionistă (referire la Israel, n.red.) a grupului, care intenționa să atace unul din centrele vital din estul țării", a precizat agenţia oficială iraniană IRNA. Potrivit sursei, "echipa operativă principală" a grupului era formată din "șapte teroriști ne-iranieni".

Doi ofițeri ai serviciului de informații al provinciei și un polițist au fost răniți, a indicat IRNA. Regiune săracă la frontiera cu Pakistan și Afganistan, Sistan-Balucistan este frecvent scena unor ciocniri între forțele de securitate, rebeli din minoritatea balucă, dar și traficanți de droguri.

Iranul informează în mod regulat despre ambuscade mortale produse în această provincie, vizând polițiști și membri ai Gardienilor Revoluției.

Între Israel și Iran s-a desfășurat în iulie un război de 12 zile, declanșat de un atac surpriză israelian împotriva teritoriului iranian. Sute de lovituri israeliene au avut ca ține mai ales instalații militare și nucleare, și au ucis oameni de știință implicați în programul nuclear iranian și comandanți militari.

Iranul a ripostat cu tiruri de rachete și de drone asupra Israelului

