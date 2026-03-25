Iranul cere "taxă de protecție": cât au plătit unii armatori pentru a-și trece navele prin Ormuz

Occidentul încearcă să găsească o soluție pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz, însă nu a reușit să facă acest lucru nici măcar în Marea Roșie. După trei ani de eforturi și miliarde de dolari cheltuiți, a eșuat în fața rebelilor houthi din Yemen, arată o analiză Reuters. Separat, Financial Times scrie că Iranul a transmis către Organizația Maritimă Internațională că navele "neostile" pot tranzita strâmtoarea "în coordonare cu autoritățile iraniene". Publicaţia confirmă că unii armatori au plătit până la 2 milioane de dolari Teheranului pentru ca navele lor să poată trece în siguranță prin Golf.

Occidentul nu a reușit să securizeze nici Marea Roșie, va fi şi mai greu Strâmtoarea Ormuz, unde situația este mult mai complicată, arată o analiză Reuters. Patru nave scufundate, peste un miliard de dolari cheltuiți pe armament și o rută pe care industria maritimă o evită în continuare, așa arată experiența Occidentului în lupta cu rebelii houthi din Yemen. Însă, Iranul etse un adversar mult mai puternic decât rebelii houthi.

Experții avertizează: protejarea traficului în Ormuz, mult mai dificilă decât în Marea Roșie

Dacă strâmtoarea Ormuz, arteră prin care trece aproximativ o cincime din petrolul și gazele naturale lichefiate ale lumii, nu va fi redeschisă, penuriile se vor accentua, ceea ce va duce la creșteri de prețuri la energie, alimente și numeroase alte produse la nivel global. "Nu există alternativă la Strâmtoarea Ormuz. Este strâmtoarea lumii, atât din punct de vedere legal, cât și practic", a declarat directorul executiv al Kuwait Petroleum, Sheikh Nawaf Saud Al-Sabah.

Articolul continuă după reclamă

Membrii Consiliului de Securitate al ONU au negociat marți rezoluții pentru protejarea rutei. Unele state, precum Bahrain, au cerut măsuri ferme, inclusiv utilizarea "tuturor mijloacelor necesare", ceea ce ar putea însemna intervenție militară.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Reuters a stat de vorbă cu 19 experți în securitate și transport maritim, care au descris provocările cu care se confruntă SUA și aliații lor. Iranul dispune de forțe și mijloace mult mai avansate decât rebelii houthi, are un arsenal de drone ieftine, mine marine și rachete, precum și acces facil dinspre coastă către strâmtoare. "Apărarea convoaielor în Strâmtoarea Ormuz este mult mai dificilă decât în Marea Roșie", a declarat contraamiralul american în retragere Mark Montgomery.

Situația reprezintă o problemă majoră și pentru președintele Donald Trump, în contextul creșterii prețurilor la energie și al presiunii politice interne. SUA au oscilat în privința implicării: inițial au anunțat că marina americană va escorta navele, iar ulterior au sugerat că alte state ar trebui să conducă efortul.

Misiunea occidentală din Marea Roșie, prin care trecea 12% din comerțul mondial, a fost lansată în decembrie 2023. A reușit să doboare sute de drone și rachete, dar nu a putut împiedica scufundarea a patru nave. În prezent, majoritatea companiilor de transport evită zona, alegând să ocolească Africa, o rută mult mai lungă. "A fost o victorie tactică și operațională și o remiză strategică, dacă nu chiar o înfrângere strategică", a explicat Joshua Tallis, analist naval.

Zona de risc din Strâmtoarea Ormuz este de până la cinci ori mai mare decât cea din Marea Roșie. Şi, spre deosebire de rebelii houthi, Gărzile Revoluționare Iraniene reprezintă o forță militară profesionistă și mai bine finanțată.

Reluarea traficului prin strâmtoare ar necesita luni întregi de operațiuni militare

Protejarea transportului maritim ar necesita până la 12 nave de război, susținute de avioane, drone și elicoptere. Chiar și așa, provocările sunt uriașe: mine marine, atacuri cu drone și bărci kamikaze încărcate cu explozibili, greu de detectat. Analiștii cred că Iranul are stocuri de rachete și drone ascunse de-a lungul coastei sale, iar în unele zone atacurile ar putea fi lansate în doar câteva minute.

În plus, minele marine și mini-submarinele reprezintă riscuri în plus, cu care Occidentul nu s-a confruntat în conflictul din Marea Roșie. "Dacă americanii ar pierde un distrugător, asta schimbă complet calculele. Asta înseamnă 300 de oameni", a avertizat Tom Sharpe, comandant în retragere al Marinei Regale Britanice. Specialiștii consideră că reluarea traficului prin strâmtoare ar necesita luni întregi de operațiuni militare susținute.

Iranul susţine că navele "neostile" pot traversa Strâmtoarea Ormuz

Potrivit Financial Times, Iranul a transmis o scrisoare statelor membre din Organizația Maritimă Internațională, în care precizează că navele "neostile" pot tranzita Strâmtoarea Ormuz "în coordonare cu autoritățile iraniene". Ministerul de Externe de la Teheran a indicat că Iranul a "luat măsuri necesare și proporționale pentru a împiedica agresorii și susținătorii acestora să exploateze Strâmtoarea Oormuz pentru operațiuni ostile împotriva Iranului".

În practică, artera maritimă este închisă pentru majoritatea navelor de la începutul războiului lansat de SUA și Israel împotriva Iranului, pe 28 februarie. Aproximativ 3.200 de nave sunt blocate în Golf: evită traversarea strâmtorii, care are doar 40 de km în punctul cel mai îngust. Cel puțin 22 de nave au fost lovite de Iran de la începutul conflictului.

Organizația Maritimă Internațională, agenție a ONU care stabilește standardele globale în domeniul transportului maritim, a convocat săptămâna trecută o reuniune de urgență pentru a gestiona criza. În prezent, au loc discuții pentru crearea unui coridor umanitar care să permită navelor cu resurse limitate să părăsească Golful.

Datele de monitorizare a traficului maritim arată că Iranul a permis, în ultimele zile, unui număr redus de nave să treacă folosind o rută prin apele sale teritoriale. Analiștii consideră că astfel autoritățile iraniene pot verifica identitatea navelor înainte de a le permite tranzitul.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Taxă de protecţie de 2 milioane de dolari

Potrivit companiei de analiză Lloyd’s List Intelligence și unor surse din domeniu, unele nave au plătit până la 2 milioane de dolari Iranului pentru a putea trece în siguranță prin Golf. "Toate guvernele ar trebui să intervină și să contribuie la rezolvarea acestei situații", a declarat directorul executiv al companiei americane Safesea Group. Nava Safesea Vishnu a fost atacată pe 11 martie și este acum "ireparabilă".

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Teheranul a precizat în scrisoare că navele care au legături cu SUA și Israel, precum și cu "alți participanți la agresiune" nu se califică pentru tranzit. În același timp, nu există indicii că Teheranul ar intenționa să renunțe la controlul asupra acestei rute maritime, în ciuda amenințărilor președintelui american Donald Trump.

Mai mult, oficiali și politicieni iranieni au sugerat că nu se va reveni la situația de dinainte de război în Strâmtoarea Ormuz, chiar dacă actualul conflict se va încheia. Potrivit deputatului Mansour Alimardani, parlamentul iranian pregătește noi legi privind traficul prin strâmtoare. "Iranul a urmat mereu o politică de cooperare internațională în Strâmtoarea Ormuz, însă presiunile tot mai mari generate de sancțiunile ilegale au determinat țara să restricționeze temporar tranzitul mărfurilor, pentru a demonstra capacitatea sa de a gestiona transportul global de energie", a declarat acesta pentru agenția Mehr din Teheran.

El a explicat că planul are două componente: "în primul rând, să răspundă la acțiunile statelor care au susținut sancțiunile SUA împotriva Iranului și, în al doilea rând, să mute tranzacțiile din dolarul american către alte valute".

Georgiana Dulgheru Like

Întrebarea zilei Reuşiţi să ţineţi postul Paştelui integral? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰