Zeci de mii de oameni au ieşit, din nou, aseară în stradă şi au cerut ca Ayatollahul Ali Khamenei să renunţe la conducerea ţării. Regimul de la Teheran a răspuns cu represalii. Cele mai recente date arată că aproape 80 de persoane au fost ucise de garda revoluţionară şi peste 2.600 au fost arestate. Manifestanţii vor ca fiul şahului să ia conducerea de la Ayatollahul Khamenei.

Sunt noi imagini surprinse pe străzile din Iran. Zeci de oameni sunt văzuţi cum dansează de bucurie în jurul unui foc aprins pe stradă. Îl cheamă înapoi la putere pe fiul fostului şah al Iranului. Aflat în exil în Statele Unite, acesta i-a cerut susţinere lui Donald Trump şi le-a solicitat oamenilor să ocupe străzile.

Noi imagini din Iran: oamenii dansează pe străzi și îl cheamă pe fiul fostului șah la putere

"Compatrioţii mei, sunt mândru de voi, toți cei care ați ieșit pe străzile din toată țara, joi seară. Vă transmit mulțumirile mele. Îi invit pe liderii de teren să încerce să adune mulțimile. Știu că nu veți abandona străzile. Fiți siguri că victoria este a voastră!", a declarat Reza Pahlavi.

Liderul suprem al Iranului ameninţă însă opozanţii cu o represiune dură şi l-a acuzat pe preşedintele american că orchestrează protestele.

Liderul suprem al Iranului amenință cu represiune și acuză SUA că orchestrează protestele

"Mâna lui este pătată cu sângele iranienilor. Apoi spune „Sunt un susținător al poporului iranian“, iar oamenii care nu gândesc și nu au minte îl ascultă și îl cred. Aprind focuri ca să-i facă pe plac (n.r. - lui Trump).", a spus Ali Khamenei.

Inclusiv procurorul general al Iranului a avertizat că nu va avea milă faţă de protestatari.

"Am afirmat cu tărie că, dacă încep să ucidă oameni așa cum au făcut-o în trecut, ne vom implica. Îi vom lovi foarte tare, unde doare. Au făcut o treabă proastă. Și-au tratat poporul foarte rău, iar acum sunt răsplătiți.", a precizat Donald Trump.

"Singura diferenţă faţă de Liban este că Statele Unite și Israelul și-au anunțat oficial implicarea. Ei fac tot posibilul să transforme aceste proteste pașnice în acte de violență.", a afirmat Araghchi, Ministrul Iranian de Externe.

În tot acest timp, spitalele sunt pline ochi de oameni răniţi, iar personalul medical pare depăşit de situaţie. Doctorii, citaţi de presa internaţională, spun că nu au mai văzut în viaţa lor astfel de scene. Pacienţii nu vor să se prezinte, de teamă să nu fie identificaţi.

"Un copil de cinci ani a fost împuşcat în braţele mamei sale. Mulţi alţii au fost loviţi de gloanţe şi răniţi, şi sunt transferaţi dintr-un loc în altul. Unii, de teamă să nu fie arestaţi, nu pot merge la niciun centru medical.", a declarat un medic din Iran pentru CNN.

Şi asta nu e singura problemă. De trei zile, oamenii nu mai au acces la internet şi nu mai pot da apeluri internaţionale. Uniunea Europeană declară însă că este alături de pe protestatarii iranieni.

"Monitorizăm îndeaproape situaţia din Iran, inclusiv cele mai recente evoluţii din partea de sud-vest a ţării. Ne exprimăm îngrijorarea cu privire la numărul tot mai mare de decese şi răniţi şi respingem orice violenţă împotriva demonstranţilor paşnici. Poporul iranian îşi exprimă aspiraţia legitimă la o viaţă mai bună. Orice violenţă împotriva demonstranţilor paşnici este inacceptabilă. Îndemnăm autorităţile iraniene să respecte dreptul la libertatea de exprimare şi la întrunire paşnică şi să restabilească accesul la internet pentru toţi.", a spus Anouar El Anouni, purtător de cuvânt al Comisiei UE.

Organizaţiile pentru susţinerea drepturilor omului spun că peste 75 de oameni şi-ar fi pierdut viaţa în protestele de stradă. Între ei sunt şi cel puţin nouă copii. Dar sursele publicaţiei Time spun că numărul celor care au murit ucişi de gloanţele Gărzilor Revoluţionare a ajuns la 217. Revoltele au început la sfârşitul lunii decembrie, după o depreciere bruscă a monedei naționale, dar au apărut rapid cereri pentru reforme politice și plecarea Ayatollahului.

